3 oct 2020 sara corral

Este pasado miércoles, salía a la luz una de las noticias más escandalosas del momento. Al parecer, la exmujer de Josep María Mainat, Ángela Dobrowolski, habría intentando asesinarle tal y como aseguraba él mismo cuando despertó del coma. Según publicó el periódico 'La Vanguardia', la mujer ya fue detenida en el mes de Junio por este supuesto intento de homicidio. Pero ayer, ocurrió algo inesperado cuando en pleno directo salió a la luz la parte más oscura de la exmujer del productor.

Según han apuntado varias fuentes, el objetivo de Ángela sería la herencia millonaria de Josep. Aun así, lo que ayer nadie esperaba era que el hijo del productor, Pol, entrase en directo en 'Sálvame' para aclarar algunos temas que se estaban tratando.

"Quiero pediros que entendáis el dolor que me produce vivir esta situación como hijo y como hermano de dos niños que no merecen nada de lo que está pasando", comenzaba diciendo el joven, a lo que añadía: "Son muchas las cosas que han pasado en el último año y todas terribles, me daría una profunda vergüenza contarla en público y desearía que jamás salieran a la luz".

"En este momento, toda mi energía está centrada en mantener a mi padre y a mis hermanos a salvo", continuaba diciendo el joven muy afectado, a lo que añadía: "Ni mi padre ni ningún miembro de nuestra familia conocemos a las personas que están apareciendo en nuestra casa. Estamos consternados al ver esas imágenes vergonzosas dentro de nuestra propiedad".

Bajo la atenta mirada de todos los colaboradores que no paraban de recibir información al respecto, Pol finalizaba la llamada diciendo: "La justicia se ha encargado de demostrar, sin ningún género de duda, que las acusaciones de la esposa de mi padre contra él son absolutamente falsas".