13 oct 2020

Aprovechando que el pasado sábado se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental, el príncipe Harry y Meghan Markle grabaron un podcast con fines benéficos en el que se puede escuchar a la duquesa de Sussex hablando, de manera clara, sobre los problemas de ansiedad a los que tuvo que hacer frente desde que se casó con su marido y hasta que decidieron dar el paso de trasladarse a América.

"Me dijeron que en 2019 fui la persona más troleada del mundo, hombre o mujer", comienza la actriz explicando cómo le afectó a nivel mental todos los titulares que leyó en prensa y que llevaron a ese duro comunicado de Harry y a presentar una demanda contra varios medios a los que acusaban de calumniar a su esposa.

"Ahora, ocho meses después, ni siquiera soy visible. Estuve de baja por maternidad y con un bebé, pero independientemente de esto, se hicieron muchas cosas. Es casi imposible de sobrevivir", continúa relatando cómo fue y cómo ha cambiado su vida desde entonces y antes de añadir: "Ni siquiera se puede llegar a pensar en lo que se siente porque no me importa si tienes 15 o 25 años si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, está dañando a tu mente y a tu salud emocional, es muy dañino".

Harry recuerda, en ese podcast, cómo ese acoso y derribo a su mujer fue a escala global, y reflexiona: "Si eres una niña o un niño en la escuela, ese es tu mundo. Si estás siendo atacado, acosado o lo que sea en internet… se siente igual". El hijo de Carlos de Inglaterra, que aboga por apartar la negatividad de nuestras vidas, asegura que lo único que buscan es "poder tener un espacio al aire libre donde nuestro hijo puede dar sus primeros pasos".

Y aprovecha para buscar el lado positivo a la pandemia y cómo ha cambiado nuestras vidas (y sus agendas laborales): "Estábamos los dos para ver sus primeros pasos, su primera carrera, su primera caída. Tenemos suerte de tener este tiempo para ver cómo crece. Con la ausencia del Covid, estaríamos viajando y trabajando y nos hubiéramos perdido muchos de esos momentos".