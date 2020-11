10 nov 2020

Aunque aún no podemos decir que estemos en 'el día después' (al menos no hasta que se resuelvan las acusaciones de Donald Trump sobre supuestos votos ilegales en las elecciones), la toma de posiciones del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y de su vicepresidenta, Kamala Harris, ha comenzado. Y, como es tradición, empieza también a visibilizarse la estrategia de comunicación política de cada uno. De momento sabemos que Biden ha abierto cuentas en Instagram a sus perros, Champ y Major. Y parece dispuesto a mantener una presencia circunspecta en Twitter, probablemente para subrayar los desmanes de su antecesor. No es el caso de Kamala Harris, protagonista ya de varias imágenes y memes virales que cimentan su estatus como “la nueva Obama”. Más aún: supone la legitimación desde las más altas instancias del poder de la estrategia social de Alexandria Ocasio-Cortez.

Amanda Hess, analista de 'The New York Times', dice de Joe Biden que posee una “energía digital negativa”: “Ha logrado ganar generando el mínimo ruido viral y con escasa atención por parte de los influencers digitales”. De hecho, sus estrategas de campaña eligieron a sus nietos para hacer campaña en Instagram: el Presidente no se encuentra cómodo 'actuando' para las redes. “La producción de memes sobre su persona es negativa”, confirma a la revista 'Wired' Brian Friedberg, investigador en el Harvard’s Shorenstein Center que sigue su presencia online.

Esta desatención al espacio digital es una oportunidad de oro para Kamala Harris, mucho más consistente en redes sociales, donde ha compensado su relativa invisibilidad televisiva durante gran parte de la campaña. Su primer meme post-victoria es memorable: un montaje en el que su sombra proyecta la figura de Ruby Bridges, la niña de seis años que, en 1960, tuvo que ser protegida por la policía para entrar en clase. Fue la primera alumna negra de las escuelas de los estados del sur del país y avanzó el movimiento por los derechos civiles en el país.

En estos primeros días de victoria electoral, Kamala Harris ya ha demostrado que respalda la estrategia digital de Alexandria Ocasio-Cortez, líder de una nueva generación política dispuesta a intervenir en los espacios online con el lenguaje que estos exigen. El primer vídeo viral de la Vicepresidenta lleva la marca de AOC: sus estrategas digitales grabaron y compartieron el momento en el que Biden la telefoneaba para comunicarle la victoria. No estaba en el despacho ni en el salón de su casa, sino en plena sesión de 'running'. Vestida con mallas, jersey ajustado para correr, despeinada y con los cascos en la mano, quiso que su primera aparición como ganadora fuera la de una mujer de acción. Una deportista en las antípodas, por ejemplo, de una primera dama.

Sintomáticamente, Donald Trump recibía la noticia en una circunstancia similar: él también se encontraba haciendo deporte (jugando al golf) en Sterling (Virginia). No es ninguna tontería: todos los candidatos se esfuerzan tremendamente por dar una impresión de dinamismo y asociarse con el deporte resulta tan importante como ir a misa. Durante toda la campaña. Joe Biden ha procurado mostrarse jovial y juvenil con pequeñas carreras hacia los micrófonos de las que no ha salido demasiado bien parado.

Kamala Harris, varias décadas más joven, lo tiene mucho más fácil para proyectarse como una mujer activa y no ha dudado en hacerlo desde el minuto cero. Además, se ha sumado a la reapropiación de la moda de la nueva política como un elemento más de comunicación política. Un elemento que en el siglo XX se asociaba con el sexismo y se neutralizaba, se ha convertido en el siglo XXI en un arma que es posible jugar a favor.

Patrycia Centeno, experta en moda y comunicación política y autora de “Sin decir ni mu. El poder de la comunicación no verbal” (Destino), ha analizado el ya famoso look blanco de la primera aparición televisiva de Kamala Harris con una perspectiva interesante. Primero, en relación al estricto corsé indumentario que pertenece a los candidatos masculinos. “Kamala Harris y sus sobrinas nietas van de blanco por las sufragistas de principios siglo XX y en oposición al negro, el poder oculto, del traje masculino de Joe Biden”. Segundo, conectándola con una líder inesperada. “Llevó unas zapatillas Converse que es una referencia a la clase obrera muy directa, pero la blusa con lazada satinada remite inmediatamente a Margaret Thatcher”.

Una referencia absolutamente inesperada al poder femenino conservador, ¿verdad?