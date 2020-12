17 dic 2020

Es uno de los actores más discretos y con más talento de su generación. Martiño Rivas, hijo del célebre escritor Manuel Rivas, siempre ha tenido clara una cosa: su vida personal y su intimidad son suyas y de nadie más. Quizá por eso todo lo que está rodeando su reciente ruptura sentimental con la modelo y bailarina Kayoko Everhart es algo que, según comentan sus allegados a diferentes medios de comunicación, no está llevando nada bien.

Centrado en su carrera profesional, no corrieron excesivos ríos de tinta cuando su unión sentimental con la también actriz Irene Escolar llegó a su fin hace ahora más años de los que quisiéramos reconocer. Sin embargo, en esta ocasión todo está siendo dolorosamente diferente para todos los involucrados. Y decimos todos porque en esta historia de amor y desamor los protagonistas son tres.





Fue en el año 2017 cuando se filtraba la noticia (gracias a unas instantáneas en las que paseaban en actitud cariñosa) de que Martiño y Kayoko vivían una bonita historia de amor. Una de esas que pasan desapercibidas para el gran público porque sus protagonistas no llevan vida de ‘celebrities’ y a las que los paparazzi no prestan ni la más mínima atención por considerar que no tiene nada que ofrecer en términos de interés. Algo muy diferente a lo que está pasando ahora, cuando la pareja ha puesto punto y final a una relación de la que nació una niña que a día de hoy tiene apenas año y medio.

Pero la ruptura en sí no ha sido lo que ha hecho tambalear los cimientos del perfecto muro de privacidad que Martiño había construido en torno a su familia y a él, ha sido el hecho de que una tercera persona ha entrado en juego. Fue el periódico El Mundo el encargado de adelantarse a todos los demás cuando aseguraba que Kayoko Everhart ya había rehecho su vida sentimental junto a Joaquín de Luz. Y por rehecho nos referimos a que hablan de un posible anillo de compromiso en el dedo de la bailarina y modelo. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién es él y por qué es el tercero en discordia?

Sin datos ni fuentes que confirmen la fecha oficial de ruptura de Martiño y Kayoko y la fecha oficial del inicio de la relación de esta con Joaquín, lo cierto es la web Vanitatis publicaba unas imágenes en las que se les podía ver a ambos ‘comiéndose’ a besos a la salida del Teatro de la Zarzuela. Y aquí es donde empieza el jaleo. Resulta que Joaquín de Luz es el actual director artístico de la Compañía Nacional de Danza y Kayoko es la primera bailarina, posición que alcanzó el pasado mes de noviembre. Exacto. De ahí que muchos hayan querido ver un conflicto de intereses. ¿Lo ha habido?

Según publicaba el periódico El Mundo, el nombramiento como primera bailarina de Kayoko había sido decidido por un tribunal que presidía Joaquín cuando ambos ya eran pareja sentimental. Y aunque las malas lenguas apuntan a que el director podría haberse dejado llevar por motivos personales, lo cierto es que la carrera profesional de ella habla por sí sola. Entró en la Compañía Nacional de Danza en 2007 y cinco años más tarde ascendía a la categoría de bailarina principal. Y aunque se insinúe que su nombramiento podría haber sido “a dedo”, lo cierto es que fue ella la que 12 días después de su ascenso comunicó a sus compañeros que mantenía una relación sentimental con el director.

Sea como fuere, lo que sí podemos asegurar a ciencia cierta es que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) está a la espera de conocer el veredicto de la investigación que está ahora mismo en marcha, a petición suya, en la Inspección de Trabajo del Ministerio de Cultura. Un proceso que tiene como objetivo principal defender los derechos de todas las personas afectadas.

Un anillo, un ascenso y una nueva relación sentimental son los jugosos ingredientes de este explosivo cóctel del que Martiño Rivas se niega a beber mientras se refugia en el deporte y en enseñarnos sus abdominales de acero en Instagram.