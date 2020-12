31 dic 2020

Esto sí que no nos lo esperábamos para terminar el año: la prueba de que en Instagram no es oro todo lo que reluce. Y es que mientras María Pombo ha convertido su parto en el acontecimiento digital del año, Rocío Osorno lo ha hecho pero de su recién anunciado divorcio. La sevillana ha roto con Jacobo González-Robatto, senador de Vox por Andalucía tras un año y medio de la celebración de su boda.

De la forma más sutil posible, la diseñadora e influencer lo ha anunciado asegurando que está bien, que ha sido una decisión tomada por ambas partes y que hacía ya meses que arrastraban varias discusiones. Lo que ella no esperaba es que la noticia se hiciera tanto eco convirtiéndose en una de las últimas rupturas más sonadas de los famosos en 2020, (su 1,3 millones de seguidores lo avalan) al igual que lo fue su boda en el verano de 2019.

"Quiero terminar el año siendo 100% sincera con vosotros, ya que habéis sido partícipes de todo lo que ha ocurrido en mi vida en estos últimos años y entiendo que me preguntéis por el tema. Prefiero ser yo quien lo cuente antes de que empiecen a circular rumores de todo tipo (ya sabemos cómo son las RRSS). Coco y yo ya no estamos juntos. Ha sido una decisión tomada por ambas partes. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a ese punto", ha escrito Rocío a través de la red social.

La noticia no ha dejado indiferente a sus seguidores y ha sorprendido, sobre todo, por haber sido madre recientemente de su segundo hijo. La pareja tiene dos, Jacobo de dos años y Luis de ocho meses. Pero Osorno se ha mostrado tranquila y ha dejado claro que, ahora, sus hijos y su trabajo son su prioridad.

"Para los que os preocupáis por mí, estoy bien, muy tranquila, tengo la cabeza en mis hijos y mi trabajo (que no es poco) y ya os digo que no ha sido una ruptura traumática ni por otros motivos que no sean los que os he contado. Ya sabéis que en estos temas matrimoniales cuando hay niños en medio es mejor no contar mucho, pero al menos quería aclarar la situación para evitar que se saquen conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Como siempre muchas gracias por el cariño que me demostráis día a día. Ya sabía yo que ahora no iba a ser menos. Sois increíbles", ha sentenciado.