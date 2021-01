6 ene 2021

Compartir en google plus

Renovarse o morir. Una máxima que en la industria cinematográfica se cumple a rajatabla para las intérpretes que rebasan la temida cifra de los 50 (y que a Paz Vega a los 49 años le ha costado un poco). Hollywood no perdona (a pesar del movimiento #MeToo y a las continuas reivindicaciones feministas en forma de discurso y/o cuotas de paridad que se precien) y mucho menos a las actrices que osan envejecer. Es decir, todas. Se mire por donde se mire, en las colinas donde el séptimo arte alcanza su máximo esplendor, llegar a los 50 es la manzana envenenada que toda mujer debe morder.

Sin embargo, las hay que, como Salma Hayek, han conseguido dar mayor visibilidad a sus proyectos y atraer otros nuevos gracias a Instagram. Sí, porque la que un día estuviese nominada al Oscar por su maravillosa interpretación de Frida Kahlo en la película Frida (2002), ahora puede sumar a su currículo la palabra y profesión de oro en pleno siglo XXI: la de ‘influencer’. Cuando todavía no ha llegado a las 2.000 publicaciones, Salma ya cuenta con una auténtica legión de seguidores propia de una superestrella 2.0: 16,7 millones de personas esperan con auténtica devoción sus actualizaciones digitales. ¿Cuál es el secreto de una actriz que, aunque sigue estando activa, no cuenta ya con la proyección mediática de otras intérpretes latinas como podría ser Sofía Vergara?

Naturalidad (pero de la de verdad)

Lo primero que llama la atención de la cuenta de Instagram de Hayek es que podría ser la tuya. La perfección de su cuenta es que es imperfecta. Es el arreglado, pero informal en versión digital. Tan pronto encontramos estudiados posados como imágenes realizadas por la propia Salma que bien podrían haber sido tomadas por nosotras mismas. Y eso es, sin lugar a dudas, el reclamo principal de su perfil: no hay ni trampa ni cartón. No hay agentes o representantes tras ella. O sí, pero de manera tan sutil que no lo notamos. Una técnica que, dicho sea de paso, también está utilizando Jennifer Aniston y a la que también le va fenomenal.

La edad es bella (y sus likes lo demuestran)

Realizarse selfies sin una gota de maquillaje y con las canas al descubierto le han valido cientos de menciones por ser el reflejo del envejecimiento más real de la mujer. Porque tanto en el mundo real (valga la redundancia) como en el ‘online’ parece prohibido mostrar el paso del tiempo. Salma no solo lo comparte con sus seguidores, si no que se atreve a mostrar ‘antes’ y ‘después’ para romper tabúes.

Activismo social y político

Como una de las latinas más poderosas de Hollywood, Salma también ha convertido su cuenta de Instagram en todo un altavoz desde el que protestar y luchar por un sinfín de causas solidarias. No obstante, ella fue junto a America Ferrera o Eva Longoria, una de las muchas latinas que pidieron a los latinos votar en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América.

Publicidad (pero divertida)

Está claro que Instagram le ha valido a Salma para abrir una nueva fuente de ingresos gracias a las diversas colaboraciones con marcas que han visto en su cuenta el mejor escaparate donde mostrar sus productos. Si todavía no has visto sus vídeos enseñándonos cómo hacer zumos para mejor nuestro sistema autoinmune, no sabes lo que te estás perdiendo. Ah, y con subtítulos en español porque el bilingüismo 2.0 vale su peso en oro.

Los mejores #TBT

Si por algo se caracteriza Instagram es por sus ‘miradas al pasado’ con el hashtag #TBT (Throwback Thursday). Sus fotografías noventeras con la creme de la creme de Hollywood son pura fantasía.