17 ene 2021

Tras enamorarnos en El príncipe, vuelve con Tres caminos (Amazon), una serie ambientada en el Camino de Santiago. Y nos propone estos planes.

1. Un capricho deco. Me acabo de cambiar de casa y me gustan mucho las esculturas de mármol de De Baró (Avda. Osa Mayor, 45, Madrid). Tienen cosas muy especiales, como piezas de arte africano.

2. Unas vistas. Las de la terraza del Sky Bar Picalagartos (Gran Vía, 21). Disfruto mucho tomando algo mientras veo el atardecer. Soy de Madrid, pero sigo enamorado de mi ciudad.

3. Una película. Está a punto de llegarme Following, el primer largo de Christopher Nolan, que rodó como trabajo de fin de carrera. Me encanta su cine, aunque me perdí Tenet.

4. Un libro. Ahora mismo estoy leyendo Inteligencia artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro, de Lasse Rouhiainen (Alienta). Me obsesiona el tema.

5. Una serie. No es una novedad, pero acabo de empezar Years and years (HBO) y me está encantando. Es una ficción futurista, pero no como Black Mirror, sino que cuenta algo que podría pasar mañana mismo.

6. Un capricho gourmet. Los alfajores de la marca Havanna son tan espectaculares que procuro no comprarlos porque soy capaz de comérmelos todos en una tarde.

7. Un restaurante. The Stage (C/Regueros, 8, Madrid), que lleva el chef Diego Guerrero, es un lugar especial. Cuando viene alguien de fuera a visitarme, siempre le llevo aquí.

8. Una escapada. Espero poder ir a El Palmar (Cádiz) a hacer surf unos días. Gracias a su microclima, practicar este deporte en invierno es una experiencia amable.