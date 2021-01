26 ene 2021

Bertín ya se ha cansado de tanta especulación con respecto a su separación de la que fue su mujer durante 20 años, Fabiola Martínez. El presentador ha publicado dos postsen Instagram desmintiendo a algunos medios que hablaban sobre su situación económica y diciendo lo que piensa de su ya expareja, Fabiola. “Nuestra separación es bastante aburrida, así que, por favor, no le busquen tres pies al gato porque nuestro gato tiene cuatro, siempre ha tenido cuatro y siempre tendrá cuatro”, ha comenzado diciendo en sus redes sociales.

Dirigiéndose directamente a La Vanguardia, medio al que afirma tener respeto y cariño, y, en concreto, a un colaborador de programa de Alfonso Arús, al que dice conocer desde sus principios, les aconseja “dar las noticias veraces y contrastadas en vez de hacer ‘corta y pega’ de refritos antiguos”. El también cantante desmiente la información publicada recientemente referida a su patrimonio inmobiliario: "Explica que soy propietario de nuestra casa de Madrid, de otra en Marbella donde se grabó hace dos años el programa de TV y de la finca de Sevilla donde vivo. Por segunda vez en dos años vuelvo a rectificar la noticia para decirle que, tanto la casa de Madrid, como la de Marbella son alquiladas. NO SON MIAS. La finca de Sevilla sí, aunque, vaya por dios, dice que está o ha estado embargada. Pues no, tampoco. No lo está y nunca lo ha estado. Está hipotecada, sí, como tantas otras, pero no embargada"

Pero Osborne había cogido carrerilla y no ha querido quedarse sólo en desmentidos y puntualizaciones sobre la realidad de su patrimonio, sino que, además, ha hablado sobre la que fue su mujer en términos más que elogiosos. Para empezar, explica que Fabiola no recibirá bienes gananciales, porque están casados en régimen de separación de bienes a petición expresa de la venezolana: “Me lo exigió ella. Yo, la verdad, es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición”.

Finaliza sus declaraciones afirmando que, para él, Fabiola es la mujer de su vida y será la última: “Esa es Fabiola. La mujer más íntegra, independiente y brillante que he conocido. No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más. Me ‘corto la coleta’ como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. ¿Lo demás? ¿Para qué?”, zanjaba.

Tanto Bertín como Fabiola, están apoyándose en su familia para superar este duro bache. No sólo en los dos hijos que tienen en común, Carlos y Kike (que sufre parálisis cerebral), sino en las tres hijas que el cantante tuvo con Sandra Domecq: Alejandra, Claudia y Eugenia. Entre todos forman una familia muy bien avenida que, seguro, esquivarán las piedras que se les presenten en el camino.