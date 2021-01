26 ene 2021

Victoria ostenta 43 títulos nobiliarios, 10 de ellos con Grandeza de España. Es, de hecho, la mujer española con más distinciones nobles. Su familia, sin embargo, está dividida desde la muerte de la anterior Duquesa de Medinaceli, Victoria Fernández de Córdoba, en 2013, a causa de su herencia. La falta de acuerdo ha enfrentado a Ignacio Medina, Duque de Segorbe, hijo de la anterior duquesa de Medinaceli y tío abuelo de la actual, Victoria, con cinco de sus sobrinos.

Tanto Victoria como cuatro de sus tíos y primos han sido expulsados de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, que se ocupa de preservar el patrimonio de la Casa. La destitución se produjo porque Victoria y Victoria Medina, duquesa de Santisteban, Rafael Medina, Duque de Feria, y Luis Medina, hijos de Naty Abascal, y Casilda Medina, marquesa de Solera– habían demandado a la Fundación para poder recibir su parte de la legítima de la herencia de su abuela. Y el Duque de Segorbe, presidente de la Fundación, lo consideró incompatible con ser patrono de la Fundación.

Al principio, las desavenencias se llevaron con discreción, intentando encontrar una solución discretamente, pero todo estalló cuando los sobrinos del duque de Segorbe acudieron a los tribunales. La Fundación fue creada por Victoria Fernández de Córdoba, la anterior Duquesa de Medinaceli, para preservar las joyas artísticas de la familia, como la Casa de Pilatos de Sevilla, el Hospital Tavera de Toledo o el Palacio de Oca, en Pontevedra. La Fundación estaba compuesta por 22 patronos hasta ahora. El caso llegará al juez el próximo mes de septiembre. Victoria ya tuvo que interponer varios pleitos para recuperar varios títulos que consideraba que le pertenecían y que le disputaba su tío el Duque de Segorbe.

Victoria de Hohenlohe, que nació en Málaga, ha pasado la mayor parte de su vida fuera de España, en Munich, con su madre Sandra Schmidt-Polex, divorciada de su padre, Marco Hohenlohe-Langeburg, XIX Duque de Medinaceli, que falleció repentinamente en 2016., por las secuelas de un grave accidente de moto que sufrió años atrás. Hoy sigue sus estudios de Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa de Madrid, donde reside en un apartamento con varias amigas, mientras termina su formación. Cada poco tiempo acude a Sevilla, la ciudad de su familia paterna.

La primera vez que se mostró en público fue, de riguroso luto, en la misa funeral por su padre. Padre e hija estaban muy unidos y Victoria acudía todos los veranos a Sevilla a pasar unos días de vacaciones, hasta que la joven se instaló en España en 2014, cuando su padre se convirtió en el XIX Duque de Medinaceli. Pero, si por algo destaca Victoria es por su discreción. Casi no acude a actos sociales. Ha asistido a alguna boda familiar, y a la de los Duques Huéscar, en el Palacio de Liria, hace dos años. Pero no suele utilizar joyas familiares. Su seña de identidad son los conjuntos de aire “boho”, con sombreros de estilo años veinte y complementos de bisutería. Aunque adora Sevilla, no es aficionada a la Semana Santa Sevillana. Pero uno de sus pasatiempos favoritos es acudir al hipódromo de Madrid. También le gusta el esquí.

Uno de sus mayores apoyos es su hermano Alexander, tres años menor que ella, y que ha heredado los títulos de Duque de Ciudad Real y Marqués de Navahermosa. El joven ha pasado un tiempo en Irlanda, pero su contacto con Victoria ha sido constante.