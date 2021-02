13 feb 2021

Compartir en google plus

Formó junto a Monica Bellucci durante 17 años una de las parejas más solidas y envidiadas del cine francés. Pero la vida pasa y cambia para todos. Se separaron en 2013 y Vincent Cassel rehizo su vida en 2016 con la modelo Tina Kunakey, con la que se casó en 2018 y con quien fue padre por tercera vez en 2019 de una niña, Amazonie. Su nombre es un homenaje a Brasil, el país donde la pareja reside una parte del año, y la niña se suma a sus otros dos vástagos con Bellucci, Deva y Léonide.

Vicent Cassel y Tina Kunakey se conocieron haciendo surf en Ibiza y no se han separado desde entonces. Ahora son ellos quienes forman una pareja divina que exuda charme francés y modernidad absoluta. Así que no nos extraña que se hayan convertido en la encarnación del espíritu The Kooples para la temporada de primavera-verano 2021.

Vincent Cassel y Tina Kunakey en la campaña de primavera-verano 2021 de The Kooples. pinit

Ambos protagonizan la nueva campaña de la maison francesa, minimalista e inspiradora en su planteamiento, con magníficas fotos en blanco y negro y looks ultracool, elegantes y unisex en estos mismo colores. Y se convierten en crónica intimista de la vida de Cassel y Kunakey, la especialidad, precisamente, de Laura Coulson, la fotógrafa británica de moda encargada de retratarlos.

Tina Kunakey en la campaña primavera-verano de The Kooples. pinit

La maison francesa tiene una larga tradición de campañas protagonizadas por parejas. Desde sus inicios, y haciendo honor a su nombre, The Kooples (una versión de la palabra inglesa para pareja), todas sus campañas las han protagonizado parejas reales del mundo de la moda, pero también de la música, la literatura, el cine y las artes.