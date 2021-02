17 feb 2021

Pilar Rubio y Sergio Ramos estrenan casa y los millennials no lo entenderán, pero al ver la cantidad de baños que se acumulan en su vivienda en la redacción estamos viviendo un déjà vu. Y es que hubo un momento en la historia fashion de España en la que no se hablaba de otra cosa que no fuera cuartos de baño. Corría el año 1992 y el debate sobre la ostentación y el exceso entre las socialités de la época encontró buen material en el que cebarse gracias a un reportaje fotográfico en la revista Hola en la que se mostraba a todo color la nueva vivienda del matrimonio Miguel Boyer-Isabel Preysler. No existían las redes sociales en aquel momento, pero no hicieron falta: en menos de 24 horas la nueva vivienda en Puerta de Hierro fue bautizada como Villa Meona por el público a la salud de sus 13 cuartos de baño.

Y ahora viajamos en el tiempo y llegamos al 2021 pandémico en el vivimos y nos encontramos con Pilar Rubio y Sergio Ramos inaugurando su nuevo hogar en otro barrio exclusivo de la capital, La Moraleja, y ¡oh sorpresa! vuelven los baños al centro de la conversación, no por su tamaño y calidades (como si los forran de mármol de carrara y cristales de swarovsky) sino por su cantidad: más de 20. Más-de-20. Al saberse la cantidad de aseos disponibles en Villa Rubio-Ramos el recochineo en Twitter no se hizo esperar.

Pero más allá de los chistes escatológicos obvios y las comparaciones con Villa Meona, en serio, ¿qué les pasa a los ricos con la cantidad de aseos que necesitan para vivir? Parece que cuantos más millones tienes en el banco, más cuartos de baño acumulas en casa. Bill Gates tiene 24 en su vivienda de Seattle; Donald Trump tiene 15 esperándole en su vivienda de Palm Beach, y no son los únicos que no necesitan caminar ni diez pasos para encontrar un sitio donde lavarse las manos. a su lado, los 10 baños de Elsa Pataky parecen una lección de humildad.

En Estados Unidos la aritmética en cuestión de baños y fortunas es sencilla: los metros cuadrados, y no la cantidad de gente que vive en una casa, es la que decide la cantidad de baños que debe tener una mansión. De hecho, cualquiera que tenga una fortuna en el banco ni mirará una vivienda en la que cada habitación no cuente con un baño privado, que puede ser doble en el caso de la habitación de matrimonio. Ese es el motivo por el que no es extraño encontrar a celebrities estadounidenses viviendo en casas en las que hay más baños que habitaciones, como la de Beyoncé que tiene ocho dormitorios pero 11 baños.

Video: Pilar Rubio presume de su nuevo árbol de Navidad

Si Pilar Rubio y Sergio Ramos han optado por el mundo del baño doble por habitación, no es difícil llegar a la escalofriante cifra de 20 baños que limpiar. Hay que tener en cuenta que entonces habrá un baño doble en el dormitorio del matrimonio y baños dobles en las habitaciones de sus cuatro hijos para que sus cuidadoras no usen los de los niños (eso son ocho baños más y no hemos salido de la zona de descanso).

Si le sumamos el del cuarto de invitados, el del gimnasio, el del comedor, el de la piscina, el de la planta principal, el aseo de cortesía, el de servicio (no creerías que todos esos baños se limpian solos)... Veinte baños se nos hacen pocos, a ver si cuelgan pronto fotos en Instagram de todos ellos y pillamos ideas de decoración.