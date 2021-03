16 mar 2021

Después de casi 25 años escuchando mentiras de la prensa y de personas que la conocen, Rocío Carrasco ha decidido grabar un documental contando su verdad. Sálvame arrancaba con Carlota Corredera en el centro del plató anunciando el tráiler que dejaría helados a todos

En el tráiler se ve a Rocío Carrasco saliendo de un camerino con un traje de chaqueta. El documental menciona una historia real de terror y supervivencia que nunca antes le hemos escuchado.

En las imágenes vemos a un jovencísimo Antonio David Flores, a Paz Padilla hablando de lo mala madre que es, a Kiko Hernández poniéndola verde y consecutivamente varios rostros conocidos. A lo largo de estos años, Rocío ha sido blanco de críticas por parte de muchos colaboradores de televisión. Pero también de su propia familia. En la introducción se la ve llorando a lágrima viva, pero decidida a hablar: "Cuando queráis"; "¿Preparada?", le preguntan: "Listos, ya", responde ella.

Se trata de un trabajo que lleva gestándose mucho tiempo bajo el más absoluto secreto. Un proyecto que ha supuesto un año de trabajo y que está a punto de estrenarse en Telecinco.

Tras la emisión del trailer la cara de Antonio David era todo un poema y casi no podía articular palabra. No sabemos si por el impacto de las imágenes o porque no quiere estropear su próxima exclusiva respondiendo a la hija de Rocío Jurado.