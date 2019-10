4 oct 2019

Dice la sabiduría popular que "una sonrisa significa mucho, porque enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la ofrece, y aunque dura un segundo, su recuerdo, a veces, nunca se borra". También solemos decir que una sonrisa ilumina el rostro, o parafraseando a Tomás de Iriarte, que "es el idioma universal de las personas inteligentes". Sin embargo, no a todas nos sienta igual de bien una sonrisa...

No queremos decir con esto que no seamos felices o que no riamos a carcajadas siempre que lo necesitemos, tan solo es un 'aviso' para recordar que delante de una cámara, por ejemplo, hay veces (y personas) que es mejor que se muestren con un semblante algo más serio (que no enfadado o triste).

Hay mujeres a las que la sonrisa les aporta jovialidad, brillo en el rostro, favorece sus facciones, las dulcifica o, simplemente, deja entrever unos dientes blancos y perfectamente ordenados, como es el caso de estas 10 famosas encabezadas por Jessica Alba:

La bonita sonrisa de Jessica Alba pinit Cordon press

Sin embargo, hay otras que, como estas que encontrarás pinchando en la imagen de Hilary Swank, están más guapas con un gesto más serio. No siempre es porque su sonrisa no sea bonita, ni muchísimo menos porque no tengan motivos para reír, simplemente es que posar sin sonreír les hace estar más interesantes, misteriosas, atractivas o seductoras.

Hilary Swank está más guapa seria pinit Cordon press

A veces, en cambio, no han sabido cuidar su dentadura, tienen unos labios muy finos que dejan a la vista demasiada encía superior, o se han pasado con el bótox hasta desdibujar su boca. Después está Madonna y sus implantes dorados entre los dientes, pero eso ya es jugar en otra liga (de horrores):

La terrorífica sonrisa de Madonna pinit Cordon press

Y tú, cómo te ves mejor en las fotos, ¿sonriendo o seria?