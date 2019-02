21 feb 2019

Dua Lipa se llevó ayer dos premios de los Brit Awards, los premios de la industria musical británica: el del Mejor Single británico, por su canción "One Kiss" junto a Calvin Harris, y el de reina de la alfombra roja, con un vestido de Christopher Kane que no dejó a nadie indiferente. De hecho, ha dividido totalmente al 'fashionismo' global entre las que no aprecian estos ejercicios de divertimento no paródico sobre la 'red carpet' (no estamos frente al vestido de carne de Lady Gaga o el de cisne de Björk) y las que aplauden la complejidad de estímulos que proporciona un look así. Sin duda, estamos ante un 'gap' que tiene una vertiente generacional: ¿por qué hay que tomarse la alfombra roja taaaaan en serio?

El polémico vestido de Dua Lipa, estrella de los Brit Awards.

Para muchas amantes de la moda, el objetivo primordial en estas galasde premios globales es lucir la belleza máxima. Sin embargo, las nuevas divas del pop no se conforman con la belleza como único vestido: sus looks tienen que decir más cosas. En el caso de Dua Lipa, eligió este vestido de Christopher Kane que suma la vertiente necesariamente sexy que es seña de identidad de la cantante (y de casi todas las cantantes), junto con una inesperada falda tulipán de satén rosa que es un guiño a los looks de las fiestas de graduación de los 90.

Anuncio de una firma de moda de los 90, especializada en vestidos de fiesta.

Para la generación millenial, estamos ante una tendencia de moda sin más, avalada además por los mejores diseñadores. Sin embargo, las generaciones que sí vivieron los 90 no pueden evitar leer en estos ejercicios de nostalgia actualizada el matiz pelín hortera y bastane excesivo de aquellos años. Es la paradoja del revival constante en el que viven las tendencias: lo que unas devoran como novedad, para otras no es más que una pesadilla de moda zombie que les recuerda que ya tienen bastante pasado.