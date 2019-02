25 feb 2019

Parece que sobre la alfombra roja solo queremos ver nuevos rostros y jóvenes talentos. Actrices que empiezan a deslumbrar ahora, como Lucy Boynton, que ha protagonizado algunos de los mejores looks de las últimas entregas de premios. Y aunque es verdad que sus looks son maravillosos, hay actrices de toda la vida que siguen llevando looks espectaculares.

Como Julia Roberts. La protagonista de "Pretty woman" tiene 51 años y ha demostrado en la ceremonia de estos premios que puede estar entre lás más glamurosas, guapas y elegantes de la gala.

Julia Roberts presentó el Oscar a la mejor película. pinit getty images

Julia (no sabemos por qué motivo, quizá para que su aparición sobre el escenario tuviera más impacto) evitó pasar por la alfombra roja de los Oscar y apareció, directamente, para presentar el Oscar a la mejor película, que ganó "Green Book".

La actriz estaba más guapa que nunca, con un vestido de un solo hombro, en rosa fuerte y con el bajo asimétrico acabado en volantes, de Elie Saab. Lo llevaba con unas sandalias minimalistas del mismo tono, de Stuart Weitzman, y unos originales pendientes en forma de árbol, de Cindy Chao.

Julia llevaba unas joyas muy originales, creadas por Cindy Chao. pinit getty images

De hecho, el rosa fue el color protagonista de la noche; Julia no fue la única que apostó por él aunque sí que fue una de las que mejor lo llevaba. ¿Qué te parece su look?