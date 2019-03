2 mar 2019

Ahora que las temperaturas van mejorando, lo único que vas a querer es salir a la calle con jersey y vaqueros. Una combinación cómoda y con mucho royazo para sobrevivir a lo que queda de invierno, y Bella Hadid lo sabe.

La top model lució un jersey de Mango con esta combinación por las calles de Milán durante la Semana de la Moda, pero no es la única que sabe este look es una apuesta segura.

Bella Hadid con el jersey animal print de Mango. pinit mango

Las influencers, como buenas rastreadoras de prendas de nueva colección, se han hecho con este jersey animal print de Mango que pega con todo, tanto con jeans como con pantalones de vestir o con alguna de las faldas midi que tanto están triunfando esta temporada.

Además, tiene el print de cebra que más está triunfando en las tiendas low cost, en el street style y en la pasarela. Y no solo eso, si no que it girls como Gala González ya han confirmado que el color naranja se lleva esta temporada. El cuello amplio y redondo del jersey permite dejar uno de los hombros al descubierto y convertir un look casual en uno mucho más sexy.

Y es que este jersey lo tiene todo, pero lo mejor es su precio: cuesta 29,95 euros y está disponible en todas las tallas en la página web de Mango. ¿Lista para hacerte con él y no quitártelo hasta que llegue el buen tiempo de verdad?

Jersey de Mango animal print. (29,95 euros). pinit mango

