20 nov 2019

Aunque aún no nos hemos metido de lleno en la 'awards season' de lleno, los eventos, galas, estrenos y premios se agolpan en el calendario, dejando a su paso un desfile en la alfombra roja que hace las delicias de amantes del 'star system', pero también de la moda. En esta ocasión, mientras Eva Longoría acaparaba los flashes en la Global Gift Gala de México, Sienna Miller era la protagonista del estreno de '21 bridges' en Nueva York. Y sus looks no podían ser más opuestos... y acertados.

Eva Longoria se convirtió en la estrella indiscutible de la Global Gift Gala que se celebró en México, donde apostó por un favorecedor vestido negro con llamativo estampado de maxi flores firmado por Monique Lhuillier. La actriz apostó por un modelo con escotazo de lo más sexy, sin embargo, a pesar de lo pronunciado que era, consiguió que no resultara vulgar.

Con un estilo radicalmente opuesto vimos en Nueva York a Sienna Miller durante la premier de '21 Bridge', donde la actriz volvió a dar buena cuenta de su estilo bohemio con un vestido híper femenino y muy romántico en gasa blanca con microplisado, discreto estampado floral en negro y cuello 'halter' con gola. Firmado por Chloé, la protagonista de la película solo necesitó unos poderosos brazaletes gemelos como complementos perfectos de su look.

Y tú, ¿eres más explosiva como Eva Longoria, o romántica y bohemia como Sienna Miller?