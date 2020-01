26 ene 2020

Los Goya 2020 nos están dejando looks para el recuerdo. Desde el Ralph and Russo de Penélope Cruz hasta el Alberta Ferretti verde de Nieves Álvarez fabricado del material del que se hacen los sueños. La noche del cine español no está teniendo grandes sorpresas (aunque el desliz de Pedro Almodóvar ha sido épico), pero las influencers no han querido perderse la ocasión y han puesto rumbo a Málaga para lucir sus mejores galas.





Sin duda, una de nuestras favoritas ha sido Paula Ordovás con un vestido malva de palabra de honor con volumen firmado por Navascués que querríamos llevar a la oficina todos los días.

Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo no han faltado a la ocasión y mientras que Marta se ha decantado por un vestido azul marino con transparencias y raso de Georges Hobeika, Teresa ha lucido un diseño asimétrico en rojo, uno de sus colores ya característicos para los eventos especiales, firmado por Diego Estrada.

Carla Hinojosa ha escogido uno de los colores de la noche, el blanco, con un vestido de encaje y tul de Inmaculada Garcia y Laddy Addcit un diseño ajustado de terciopelo de los más favorecedor.

Por su parte, Dulceida también ha pisado la alfombra roja con un look 'total white' de ensueño con la parte de arriba XXL de la marca Ze García.