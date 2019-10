30 oct 2019 corazón

Compartir en google plus

Hasta hoy, ustedes podían vivir sin conocer a Rocío Marengo (36). Como Kiko Rivera (33) lo había hecho hasta hace unas semanas. Ella es una modelo y presentadora argentina –Bahía Blanca, 25 de marzo de 1980– que actualmente trabaja en la televisión chilena. Fue en la primera parada de la minigira de Isabel Pantoja por América Latina, a la que su hijo le acompañó para promocionar su último tema musical, Sano juicio, donde se conocieron.

Más concretamente en el programa de la cadena Chilevisión La mañana –espacio en el que, aludiendo al gran trato que había recibido, en especial por alguna de los miembros del equipo, el 'Dj' acudió dos veces–. Tan bueno fue el 'feeling' entre ambos que, tal y como recogen varios medios chilenos, salieron a cenar y se pudo comprobar su buena conexión. Durante el programa, bailaron juntos, bromearon y se intercambiaron halagos y piropos.

Una amistad... ahora

El 'reggeatonero', como le define Marengo, regresó antes de tiempo de hacer sus Américas, sin terminar la promoción del single, alegando que padecía problemas médicos. Estos, al parecer, se le curaron en pleno vuelo, ya que, nada más pisar suelo español, acudió a una hamburguesería junto a su círculo más cercano, entre los que se encontraban su mujer, Irene Rosales, y su hija, Ana.

Irene es una mujer de las que ya no existen"

No hay constancia de que acudiese a ningún centro médico y él mismo se encargó de zanjar la polémica suscitada por el abandono de la promoción alegando que se la pagaba él mismo. Días más tarde acudió a 'El Hormiguero' (Antena 3), espacio que se ha convertido en guarida para que la familia Pantoja dé bombo a sus trabajos. Allí realizó en directo una declaración de amor a Rosales: "Fui amigo de ella más de dos años y lo intenté, pero con nada de éxito. Por primera vez en mi vida era una mujer de verdad. Una mujer de las que ya no existen. Soy muy afortunado de tenerla a mi lado".

La misma fortuna que Rocío piensa que ha tenido de que Rivera se haya cruzado en su camino. En una entrevista en Soy Valparaíso ha salido al paso de los primeros rumores que les relacionaban y que surgieron de la cantidad de imágenes que ambos han colgado en las redes juntos, retuiteándose y compartiendo las publicaciones el uno del otro.

"La palabra amigo es muy amplia hoy. Yo lo conocí y, en el tiempo que hemos tenido en esa semana, hay cariño, me gusta su música y me cae muy bien. Conmigo ha sido encantador y me parece divino", manifestaba como para sofocar el fuego.

Pero, como volviendo a reavivarlo, añadía: "Vino al programa, jugamos y tuvimos onda, pero todo dentro de un juego. Hoy por hoy, eso es toda la relación, no ha pasado nada, hay que ver qué pasa más adelante…".

Fantasías

De momento, Rocío se encuentra encerrada en un popular 'reality' de la cadena chilena Mega, llamado 'Doble tentación'. Hacemos un paréntesis en nuestra historia para situarles y contarles que es el mismo espacio en el que conviven 14 solteros y siete parejas –que tienen que resistir la tentación–, y en el que hay dos rostros muy conocidos por la audiencia española: Oriana Marzoli, que se dio a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', y Abraham García, 'Dj' que se descubrió en 'Gandía Shore'.

Rocío, que se incorporó a la lista de participantes casi en el último momento –recalcando que lo hace dentro del bando de los solteros–, entró en el 'reality' el pasado lunes 6 de marzo. Y, aunque sus imágenes como concursante no se verán hasta dentro de un mes, ella ya se ha encargado de cebar el contenido dejando caer que va a ir dando detalles de ‘su cantante’ durante el tiempo que esté dentro.

Marengo, que es habitual que enseñe en las redes sociales fotos ligera de ropa y cree polémica con sus tuits picantes, no ha tenido nunca reparos en hablar abiertamente de sexo en las entrevistas que ha concedido. Sin ir más lejos, el pasado mes de enero, declaró: "No descarto hacer un trío. Quisiera probar y jugar un poco". A la popular presentadora chilena se la relacionó hasta hace poco con el millonario empresario chileno Eduardo Fort. Marengo y Fort fueron vistos en Miami, Dubai y Tailandia.

Ahora solo cabe esperar el próximo movimiento de la exuberante argentina una vez salga del 'reality' chileno.

Seguro que también te interesa...

Irene Rosales: "No le perdonaría una infidelidad a Kiko"