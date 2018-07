27 jul 2018

Ha sido un shock para toda la familia Campos. Terelu tenía que volver a pasar por quirófano este miércoles para estirparle un tumor que habían detectado en una de sus mamas. Todo salió bien, ya lo confirmó María Teresa Campos al afirmar "mi niña está bien", y, ahora que Terelu ya está en casa, Carmen Borrego ha querido compartir con los telespectadores de 'Sálvame' cómo ha vivido este trance.

Borrego ha explicado cómo ha visto a su madre enfrentarse a la enfermedad de su hermana. "No estamos acostumbrados a ver a mi madre sufrir y sufrir por un hijo es terrible. Cuando esperaba a que mi hermana saliera del quirófano se la veía pequeñita, pequeñita. Me imagino el sufrimiento de mi madre, porque veo el mío propio en estos quince días. La veía sufrir y no podía para de llorar por verla así. Daba mucha pena. Hace muchos años que no lloraba tanto".

Asegura que "Terelu está bien, está tranquila y serena. Se ha relajado y se le nota en la cara. Ha dormido bien y con la alegría de saber que ya se iba hoy para casa". "Yo no estoy dentro de su cabeza, pero la conozco bastante bien. Por una parte está relajada, pero también tiene sentimientos encontrados".

Ahora, toca esperar a los resultados de los análisis del tumor que le han estirpado, un nuevo proceso que implica una esperar más larga de lo previsto: "el resultado de los análisis va a tardar más de lo que esperamos".

Más noticias de Terelu Campos

- La visita de Mila Ximénez a Terelu Campos en Málaga

- Terelu Campos recibe el alta hospitalaria tras su operación

- Terelu Campos, operada con éxito de su cáncer de mama

- Carmen Borrego: "Terelu me salvó la vida"

- Terelu Campos recibe el cariño de sus compañeros antes de pasar por quirófano

- Terelu Campos, derrumbada: "Estoy esperanzada y asustada"