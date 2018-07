25 jul 2018 corazón

Han sido unos meses de esfuerzo y de cambio para David Bustamante, pero parece que tantas horas de ensayos han merecido la pena. El cantante cántabro se ha convertido en el primer ganador de la versión española del formato ‘Bailando con las estrellas’, que emite TVE.

Lo ha logrado gracias a su compenetración con su pareja, la bailarina Yana Olina, que ha conseguido que el cantante memorice coreografías complicadas y sea capaz de transmitir con sus pasos una pasión y una fuerza arrolladoras. Esas cualidades, y el apoyo incondicional de sus fanes, les han servido para imponerse en la final de concurso, que disputaban contra los otros dos finalistas: Manu Sánchez y Patri Jordán.

Cada una de las parejas finalistas tuvo que realizar tres bailes, el primero, uno elegido por el jurado de entre los realizados a lo largo de todo el concurso, el segundo seleccionado por ellos mismos; y, el último, uno de estilo libre con una coreografía que no hubieran realizado hasta el momento.

Bustamante y Yana, que repitieron el tango a ritmo de Adele y ‘Set fire to the rain’, se decantaron por repetir el baile final de la película ‘Dirty Dancing’ a ritmo de ‘The time of my life’ y así dar el salto final que se les resistió en la primera actuación, y por ‘The Phoenix’ para su último baile de estilo libre.

"Gracias a los que habéis hecho posible que un programa blanco que enseña el arte de bailar llegue hasta el final”, decía el cantante cántabro en su agradecimiento. Reseñaba que “la televisión está pasando por horas muy malas". Lo decía mientras recogía el trofeo que le acredita como ganador de la primera edición del concurso en nuestro país. Allí también confesó que prepara ya nuevo disco. Así que, si todo sale según lo previsto, en septiembre Bustamante tendrá nuevo trabajo en el mercado.

