25 jul 2018

Compartir en google plus

Cortar por lo sano. Esa es la inesperada decisión que ha tomado el cantante de OT 2017 Agoney (22). El artista ha decidido afeitarse su característica barba que ha lucido desde que se le conoce desde su participación en el 'talent' musical.

Y como no hay movimiento de los famosos que no pase por Instagram, el canario ha subido tres 'stories' de cómo se desprendía de su barba: una con la maquinilla -protagonista del cambio-, el resultado y la reacción de su abuela: "Estás muy guapo, ¡pero no te había reconocido!",comentaba.

Agoney muestra en su red social el resultado de su afeitado pinit

"Hola, me llamo Agoney, antes tenía 22 años pero ahora que me he afeitado tengo 15", escribía el artista en su cuenta de Twitter, donde retaba a sus compañeros de concuso Cepeda y Ricky a seguir sus pasos. ¿Tendrá muchos adeptos este verano Agoney con su decisión?