26 jul 2018

La feliz noticia del compromiso entre Justin Bieber y Hailey Balwin parece que no lo ha sido tanto para todo el mundo. Y entre aquellos que no se alegran por el paso que van a dar el cantante, de 24 años, y la modelo, de 21, se podría encontrar la madre del canadiense.

Al menos así lo afirma la prensa estadounidense que, al igual que sus fanes, se ha dado cuenta de un pequeño detalle: Pattie Mallette ha dejado de seguir a su hijo en Twitter. Y no solo eso, de su descripción personal en la red social ha desaparecido la frase en la que se definía como madre del cantante.

Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de este cambio de estado en la red social que algunos especulan que podría venir motivado también por otro movimiento en las redes sociales. Hace unos días, Mallette, que siempre mostró su cariño por la eterna exnovia del cantante, Selena Gómez, le dio un like a algunos comentarios que criticaban los compromisos nupciales precipitados, algo que podría haber molestado a Bieber.

A esto se suman los mensajes crípticos que la madre de Justin ha dado en redes sociales como “Si no tienes nada bueno que decir…” o “Perdón no es lo mismo que confianza”, que no han hecho más que alimentar las especulaciones de los fanes sobre este supuesto distanciamiento entre madre e hijo.

