26 jul 2018

Eran jóvenes y talentosos. Mucho. Tanto la carrera de Mark Walhberg como la de Leonardo Dicaprio se vislumbraban prometedoras en aquel momento, quizá por eso, surgieron las rencillas. Corría el año 1995 cuando los dos actores se sumergieron en el rodaje de la que sería su primer gran éxito: ‘Diario de un rebelde’.

Entonces Leonardo, que dio vida al protagonista, tenía 21 años y Walhberg, 24. Y aunque en la pantalla tenían una gran amistad, en la vida real parece ser que no hicieron tan buenas migas. Lo ha contado el propio Mark Walhberg durante una conferencia en la Universidad de California, que ha reconocido que el ambiente entre ellos era tenso.

"El no me quería para el papel, y yo pensaba que él no era el adecuado para el suyo”, contaba el actor durante la charla. Ya hace unos años había hablado de que DiCaprio se había opuesto a que él se incorporara a la película. “ Leonardo dijo algo como ‘¡por encima de mi cadáver. Mark no va a hacer esta película’”, relató en 2013.

Finalmente parece que el director convenció a DiCaprio, Walhberg hizo el casting y la película fue todo un éxito. También gracias a que lograron no tirarse los trastos a la cabeza. “Los dos tuvimos que aprender a respetarnos el uno al otro, y lo conseguimos”, reflexionaba Walhberg hace unos días sobre el asunto.

Sobre los motivos que les llevaron a esa enemistad poco o nada se sabe, pero lo cierto es que ambos compartían perfil, aspiraciones y estaban en un momento de sus carreras muy similar: ambos tenían un futuro prometedor que, como el de tantos actores de su generación, podía venirse abajo con una mala decisión tomada en un mal momento o si se veía eclipsado por otro actor. Solo ellos saben si fue eso lo que llevó a una rivalidad que parece haberse extinguido con el tiempo.

