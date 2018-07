26 jul 2018

Luna Serrat, nieta del cantante Joan Manuel Serrat, ha utilizado su cuenta de Instagram para narrar el desagradable episodio que le tocó vivir a bordo de un tren y en el que un hombre la llevó hasta una situación de auténtico acoso.

La joven, periodista, iba a realizar el trayecto Huelva-Madrid y, al lado, le tocó un americano "con cara de pocos amigos" que la "chequeó de arriba a abajo" nada más montarse en el medio de transporte. Una situación ya de por sí incómoda que se fue agravando con el paso de los minutos.

"El señor se pone a ver '50 sombras de Grey' y me pide que la vea con él, su torpeza con el castellano me sirve de excusa y digo que no le entiendo, me giro y él insiste. En cada escena de sexo, se ríe, me mira, me siento incómoda y a él le gusta", explica justo antes de añadir que, a pesar de que el hombre ni la rozó, nunca se sintió tan desnuda aún estando vestida.

La joven prosigue relatando lo incómoda de la situación, con él hombre insistiendo con la mirada y ella diciendo un "te he dicho que no" antes de que pasara el revisor y pudiese desahogarse con él del episodio tan desagradable vivido.

Luna, en un tercer texto, cuenta su llegada a Madrid y cómo su madre fue capaz de calmarla tras una situación que no será capaz de borrar de su cabeza en la vida.

