27 jul 2018

Compartir en google plus

Hace un año Beyoncé (36) presentaba en sociedad -vía Instagram- a sus gemelos Rumi y Sir Carter-Knowles (1). Una foto -11 millones de 'likes' que revolucionó las redes sociales por su belleza y composición. En ella, la cantante vestida con una túnica de Palomo Spain y con una corona de flores de fondo, posaba con sus hijos -uno en cada brazo-. Desde entonces, la cantante no había vuelto a mostrar a sus hijos. Hasta ahora.

La artista, acompañada por su marido Jay Z (48) y sus tres hijos -Ivy (6) y los mellizos Rumi y Sir- disfrutó del Mediterráneo a bordo de un barco valorado en 180 millones de euros y de algunos rincones de Italia que han querido inmortalizar con unas fotos subidas a su página web. Además de fotos de Beyoncé y Jay-Z juntos, la artista aparece posa con sus mellizos en su regazo y también la mayor de los hermanos aparece en una instantánea.

La artista posa con sus gemelos Rumi y Sir pinit

Quien se lleva la palma es Ivy. Siguiendo le estela de diva de su madre, la pequeña aparece con un look étnico, con gafas, pamela, collar tribal, top... toda una 'little it girl'. También se puede ver a madre e hija durante lo que puede ser una clase de yoga o meditación en la cubierta de la embarcación. Otras fotos que se han podido ver en su web son con su marido en la cubierta del barco con el mar de fondo, posando sobre un descapotable rojo así como en medio de una actuación, ataviados de blanco.

Ivy, la hija mayor de Beyoncé, en la cubierta del barco pinit

Un paréntesis a su gira 'On the run tour' que ha arrancado en Estados Unidos y que ha supuesto la unión del matrimonio sobre el escenario.