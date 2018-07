27 jul 2018

Cada movimiento que hace Maluma es observado con lupa. El cantante no deja de generar controversia, ya sea por las letras de sus canciones o por sus polémicas fotos en Instagram.

En esta ocasión, el cantante colombiano ha publicado una foto en la que aparece tumbado en una cama rodeado de 7 mujeres en ropa interior. La imagen corresponde a la grabación del videoclip de su próximo éxito: 'Mala Mía'.

En la imagen se puede ver a parte del equipo técnico de la producción musical, ajenos a la escena sexual que allí tiene lugar. A pesar de que la foto corresponde a una ficción, los comentarios negativos no se han hecho esperar. "Vergüenza", "Das asco", "No me gusta nada", "Muy sexista y muy machista", son algunos de los que pueden leerse.

#MalaMia S O O N.... !! Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 24 Jul, 2018 a las 4:36 PDT

En total, la foto ya supera los 1,7 millones de "me gusta" y cuenta con numerosos comentarios, la mayoría negativos.

