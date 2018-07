27 jul 2018

Hace tan solo unos días, se aseguraba que Diego Armando Maradonale había pedido matrimonio a Rocío Oliva, haciendo hincapié en que esta habría sido la segunda pedida de mano tras la que tuvo lugar en Roma de 2014.

Pues bien, parece que el 28 cumpleaños de Oliva no ha servido para que El Pelusa haya realizado esta declaración de intenciones. Al menos. él se ha encargado de salir a desmentir las informaciones. Aunque reconoce que sí que le regaló un anillo, pero que no fue más que un detalle por su cumpleaños.

"Están haciendo una novela de todo esto... A Rocío vivo regalándole cosas. Bvlgari hasta Channel, lo tiene todo. Creo que si pone a la venta sus joyas se puede comprar un departamento en Puerto Madero", ha sido la respuesta de la leyenda del fútbol para zanjar la corriente de noticias sobre ese presunto enlace.

"Me caso cuando se me canta a mí (cuando me apetezca). Están haciendo una novela que no tiene sentido. Cuando le pida casamiento a Rocío, se lo voy a pedir a ella. No se lo voy a pedir a ustedes", concluía Diego.

Más noticias de Diego Armando Maradona

- Diego Armando Maradona, orgulloso abuelo en Nápoles

- Detenido el cuñado de Diego Armando Maradona por atraco con violencia a un jubilado

- Diego Armando Maradona excusa su ausencia en la boda de su hija Dalma

¿Sabías que Diego Armando Maradona es Escorpio? Consulta su horóscopo