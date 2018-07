27 jul 2018

"No conozco mejor ejemplo que tú para ser la ingeniera honoraria encargada de tender puentes culturales en el mundo de habla hispana". Con estas palabras el ministro de Cultura, José Guirao se refería a a Gloria Estefan, (60 años) antes de entregarle la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Un reconocimiento por su aportación en el campo de la creación artística y cultural que no pudo recoger el 6 de febrero de manos de don Felipe y doña Letizia en Málaga.

Considerada la madre del pop latino y con más de 40 años en el mundo artístico, mas de 100 millones de discos vendidos, Gloria llegaba al Teatro Real de Madrid acompañada de su esposo, amigo y consejero, Emilio Estefan y de una pequeña representación de su familia española para recibir su medalla de manos del ministro. Muy emocionada, y vestida de blanco, la cubana más internacional hizo gala una vez más de su sencillez y compartió lo feliz que era, por recibir este galardón y por volver a España después de casi cinco años.

Corazón ¿Cómo se siente al recibir este premio?

Gloria Estefan Feliz. Para mí ha sido muy especial recibir esta medalla. Lamentablemente cuando me la concedieron no pude venir por problemas personales. Se me partió el alma no poder recibirla de manos de los Reyes, pero había una parte de mi familia y mi prima Susana que lo recibió por mí. España vive en mi corazón y ahora más con esta medalla que es una parte de mí.

C. ¿Por qué este país es tan importante para usted?

G.E. España ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera. Las primeras canciones que yo aprendí y canté cuando tenía cuatro años, fueron las de Joselito. Iba al cine a ver todas sus películas. Estaba enamorada de él. A pesar de que me crié en Estados Unidos, mis padres siempre nos hablaban en español en la casa. Tengo un 68% de sangre ibérica. Soy española, cubana y americana y todos esas culturas viven en mí y las he trasmitido tanto a mis hijos como a mi nieto.

C. ¿A quiénes ha echado en falta hoy en la entrega de los premios?

G.E. Mi único deseo era que mi madre, que murió en junio de 2017, hubiera estado físicamente. Ella, que no viajaba a ningún lado, se estaba planeando venir conmigo.

C. ¿De todos los premios que ha recibido cuáles, además de este, han sido importantes?

G.E. Hemos sido bendecidos a lo largo de nuestra carrera al recibir muchos honores. Hay algunos en particular que son momentos destacados. El Billboard fue el primer premio después de mi accidente. El primer Grammy que ganamos fue por Mi tierra. Ese álbum siempre será muy especial para mí y para Emilio. Recibir la Medalla de la Libertad Presidencial por el presidente Barack Obama, que Emilio y yo recibimos juntos. Fuimos la primera y única pareja casada que ha recibió la Medalla y esto lo hace aún más especial. Como inmigrante que llegó a los Estados Unidos a los tres años, estar en la presencia del Presidente y recibir una medalla de Libertad fue un honor que nunca olvidaré.

C. ¿Qué recuerdo tiene de sus abuelos asturianos?

G.E. Siempre mantuvieron su herencia y el orgullo de haber nacido en España. Mi abuelo Leonardo fue una de las personas más importantes en mi vida.

C. ¿Cómo vive los cambios que se están produciendo en Cuba?

G.E. ¿Qué cambios? Desde fuera luce como que hay cambios, pero el pueblo sigue sufriendo. Ojalá que se abran un poco más al mundo, especialmente en las redes sociales. El pueblo cubano sigue congelado en el tiempo.

C. Su hija es cantante y compositora. ¿Cómo viven ustedes el éxito que está teniendo?

G.E. Mi hija es una gran artista. Toca todos los instrumentos, compone y te puedo asegurar que canta mucho mejor que yo. Para ella siempre será difícil porque las comparaciones son inevitable, pero cuando la escuchas en directo, te olvidas a los cinco minutos de quienes son sus padres. Ahora está grabando su segundo disco y no puedo sentirme más orgullosa.

Gloria Estefan posando con la Medalla de Oro de las bellas Artes en el Teatro Real de Madrid. pinit

C. ¿Cuál es el secreto para Emilio y usted sigan tan enamorados?

G.E. No hay secreto. Levamos casados casi 40 años (se casaron en septiembre de 1978). Él me hace reír todos los días. Yo fui su primera y única ¡buen negocio hizo! Sinceramente, no hay secretos. Nos enamoramos uno del otro antes de ser quienes somos y por eso no hay egos en nuestra relación. Emilio ha sido mi gran apoyo. Es una persona muy motivadora.

C. ¿Tienen cabida los celos?

G.E. No. Yo no soy celosa. Eso ayuda mucho. Ha habido épocas donde él estaba en un estudio de grabación horas y horas grabando con artistas como Shakira, Jennifer López o Madonna… Cuando llegaba a las cuatro de la madrugada con Jennifer nunca tuvo una pregunta ni un reproche, porque sabía lo que estaba haciendo. Confío mucho en él.

C. Ahora que está en España, ¿se permitirá tomarse un descanso?

G.E. Hacía cuatro años que no teníamos vacaciones y por eso he decidido, aprovechar este viaje para pasar una semana navegando por las islas Baleares en el barco de unos amigos que nos han invitado.

C. ¿Cuándo sale su próximo disco?

G.E. Se publicará en enero de 2019. Ya está grabado. Es un disco que tiene algunos de mis éxitos remasterizados con ritmos brasileños y tiene cuatro temas nuevos, entre ellos una versión en español de uno de mis grandes temas, Here we are.

España siempre vive en mi corazón"

C. Siempre ha sido una gran defensora de la mujer. ¿Sigue trabajando en eso y apostando por las mujeres?

G.E. Ahora me estoy enfocando en el papel de la mujer en los medios. En nuestra compañía estamos fichando a mujeres escritoras, productoras, directoras para que puedan hacer sus proyectos. Tenemos un fondo importante para que puedan hacer sus películas y series de televisión

C. Hablaba de sus hijos y nietos, pero ¿cómo es usted como abuela?

G.E. ¿Como es eso que se suele decir? Si hubiese sabido que ser abuela es tan maravilloso no habría tenido hijos, sino que hubiera pasado directamente a los nietos, pero eso no funciona así ¿no? (risas) Disfruto mucho de mi nieto. Cuando estoy con él, lo consiento en todo y le doy todo mi tiempo. En en ese momento para mí no hay nadie más.

C. ¿Cómo se ve usted dentro de diez años?

G.E. Feliz por estar viva.

C. ¿Cuándo la veremos en concierto en España?

G.E. Pronto. Posiblemente en un concierto benéfico. Además tenemos planeado poder llevar nuestro musical On your Feet, que ya lleva dos años en Estados Unidos a países como México, Argentina, Japón, Inglaterra y también España.

Más noticias sobre Gloria Estefan

- Gloria Estefan recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes

- La hija de Gloria Estefan se declara a su novia

- Obama charla con Gloria Estefan en una entrevista para Univisión

¿Sabías que Gloria Estefan es virgo? Consulta su horóscopo