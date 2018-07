29 jul 2018

David Silva tuvo que enfrentarse este año a uno de los momentos más duros de su vida, quizá el peor. Su hijo nacía de forma prematura y necesitaba permanecer el hospital hasta que sus órganos madurasen. Durante cinco meses, el pequeño permaneció ingresado, unas largas jornadas que hicieron mella en el jugador de fútbol que tuvo que pedir permiso en el Manchester City para poder acompañar a su mujer y permanecer atento al estado de salud de su pequeño.

"Estaba muerto de miedo", confiesa Silva a una entrevista en The Sun. Explica que fueron los meses "más duros de mi vida" y que este trance le ha marcado para siempre".

"Fueron tiempos muy difíciles, los meses más duros de mi vida. Vine a España y hable con los médicos, tenían respuestas diferentes, no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. Era el miedo a lo desconocido. Todo estaba bien, pero dijeron que no sabrían nada en una semana". Ante esta situación, el jugador confiesa que no podía concentrarse en el trabajo. "Es imposible estar concentrado al 100% en tu carrera o profesión".

Tras esta pesadilla, David Silva ha cambiado su forma de ver la vida, incluso se ha hecho un tatuaje que dice "Nunca rendirse" para recordar la fuerza con la que su hijo luchó. "Ha cambiado mucho mi forma de pensar en la vida. Ahora mi prioridad ha cambiado completamente hacia mi vida familiar. Pero no ha cambiado la forma en que veo el fútbol".

Ahora, Mateo se encuentra bien y, aunque precisa ciertos controles médicos, puede hacer una vida completamente normal. "Mateo está muy bien en este momento y gracias a Dios ahora está todo bien. Tengo que vigilarle todo el tiempo. Los doctores le están haciendo varias pruebas pero cruzo los dedos porque todo esté bien. Estoy muy feliz y estaré 100% listo para la nueva temporada".

