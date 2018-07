30 jul 2018

Thomas Markle protagonizó una de las polémicas previas a la boda de su hija, Meghan Markle, con el príncipe Harry de Inglaterra al organizar con un fotógrafo un 'robado' para vender las imágenes y sacarse un dinero. El escándalo provocó que le diera un infarto por el que, finalmente, no pudo acudir al enlace. O eso creíamos, porque acaba de publicarse que tal problema de salud fue fingido.

Ahora, Thomas vuelve a estar en el punto de mira tras sus últimas declaraciones. Las ha realizado para el dominical del 'Daily Mail', arremetiendo contra su hija y asegurando que esta ya no quiere saber ni media palabra de él y que le ha desterrado de su vida.

No solo eso, sino que, además, arremete contra la casa real británica, a la que acusa de impedirle la comunicación con Meghan. "Tenía su número de teléfono y otro de sus ayudantes personales en palacio, pero después de que dije algunas cosas sobre cómo la familia real estaba cambiando a Meghan, cortaron conmigo por lo sano", son sus palabras.

Hice de ella la duquesa que es hoy"

A lo que añade: "Han dado de baja esos números y ya no funcionan. No tengo ninguna forma de contactar con mi hija. El 4 de agosto es su cumpleaños y quiero mandarle una postal. Pero si la envío al palacio de Kensington, o dondequiera que esté viviendo ahora, será una entre otras miles. Probablemente nunca la verá".

Thomas no se corta a la hora de cargar contra su propia hija: "Lo que me irrita es el sentimiento de superioridad de Meghan. No sería nada sin mí. Hice de ella la duquesa que es hoy. Todo lo que Meghan es, lo hice yo".

Incluso, se atreve a nombrar a la mismísima Lady Di, de quien dice que no le gustaría nada cómo está siendo tratado: "La familia real tiene a Meghan tratando a su padre de una manera que la madre de Harry, la princesa Diana, hubiera aborrecido. No es eso por lo que luchó".

No sabemos qué pensará la duquesa de Sussex, pero estamos convencidos de que este, el de hablar en los medios, no es el camino correcto para que padre e hija acerquen posturas.

