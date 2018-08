1 ago 2018

Sofía Suescun no deja de ser el centro de atención aunque no quiera. Su relación con Alejandro Albalá no está nada clara y ni si quiera ellos se ponen de acuerdo. Pero aunque la ganadora de 'Supervivientes 2018' se esté callada, no paran de aparecer nombres que le relacionan.

El último nombre ha sido el de Jesús Oviedo, uno de los componentes del grupo Gemeliers. El cantante no ha confirmado ni desmentido nada aunque sí dejó caer ayer, martes 31 de julio, en 'Sálvame' que se conocieron: "Hasta que no lo diga ella yo no voy a decir nada. Obviamente yo no cuento nunca lo que he hecho. Nada con nadie", empezaba a explicar.

"Hombre si algo se ha dicho mentira no es ¿no? pero hasta que ella no se pronuncie yo no voy a decir absolutamente nada. Mentira no es. Sería a finales de septiembre-octubre cuando nos vimos. Lo único que te puedo decir es que la conocí en Opium. Nos encontramos y ya está. Quedamos varias veces. Ya entraremos en detalles cuando ella quiera decir algo", concluía el cantante.

Por el momento, Sofía Suescun no se ha pronunciado al respecto. Habrá que esperar a que la ganadora de 'Supervivientes' quiera afirmar o desmentir su 'affaire' con Jesús Oviedo.

#Timida Una publicación compartida de jesus oviedo (@jesus_gmlrs) el 11 May, 2018 a las 8:09 PDT

