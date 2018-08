1 ago 2018

Cayetana Rivera (18) lo tiene claro. Junto a otros afectados ha decidido denunciar a la ONG Yes we help debido a su accidentado viaje de voluntariado a Ghana. El pasado jueves la hija de Fran Rivera volvió a España tras haber sido evacuada de Ghana, donde se marchó en viaje solidario. No ha querido pronunciarse al respecto en público, pero sus padres sí que lo han hecho. Francisco fue el primero en hablar de estafa: "Desde luego tomaremos las medidas oportunas, se va a hacer una demanda global de todas las chicas”, ha declarado. No tolerará que se unos pocos se lucren de un slgo tan serio.

“Pensamos llegar hasta el final”, ha afirmado rotunda Eugenio martínez de Irujo. "Iban encantadas de la vida con el ánimo de ayudar y toda la ilusión del mundo y te encuentres con esto”. Un viaje basado en proyectos de cooperación que no cumplió con nada de lo estipulado en el programa. El detonante ocurrió una noche cuando tres hombres armados —supuestos funcionarios de una cárcel de la localidad— llegaron a la zona donde estaban los voluntarios y amenazaron al grupo como se puede ver en un vídeo que se filtró.

Tana se encontraba en la localidad costera de Winneba, al sur del estado africano y a 65 kilómetros de Ara, la capital. La propia embajada de España en Ghana mandó un mensaje en el que rogaban a todos los participantes en el programa Yes We Help a "comunicar su estado, lugar donde se hayaban, planes de viaje o si deseaban asistencia" a un número de teléfono o a un correo electrónico. Les avisó de que todo aquel que permaneciera en el país lo haría "bajo su responsabilidad".

Más noticias de Tana Rivera

- Fran Rivera: "Cayetana ha suspendido selectividad por estudiar poco"

- El fiestón de cumpleaños de Tana Rivera

- Así celebró Tana Rivera su mayoría de edad

¿Sabías que Tana Rivera es Libra? Consulta su horóscopo