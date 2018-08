2 ago 2018

Desde hace unos meses podemos ver a Carys Zeta-Jones acompañando a su madre en diferentes actos públicos. Madre e hija posan ante los fotógrafos revelando el gran parecido existente entre ellas.

Ahora, las Zeta-Jones han protagonizado juntas la portada de una revista donde la hija de la actriz ha desvelado algunos detalles de su infancia. Asegura que no fue fácil ser la hija de un matrimonio popular en Hollywood y que sus compañeros de colegio se burlaban de ella.

"Me decian 'Ya ha venido a recogerte tu abuelo'", explica Carys, que se enfrentaba a las mofas sobre la edad de Michael Douglas actor, que en la actualidad tiene 73 años.

El acoso llegó a generar un rechazo en Carys hacia su propia familia. "Cuando era más joven, odiaba tener este apellido pegado a mí, ese rollo de 'dinastía Douglas'", reconoce. "Creo que lo que más me molesta es que la gente piense que no me lo curro, que no necesito trabajar duro para conseguirlo. Sinceramente, creo que es al contrario. Tengo que demostrarle constantemente a la gente que valgo, que no soy solo la hija de mis padres", zanja.

Carys quiere labrarse un futuro como actriz y tendrá que luchar muy duro si quiere conseguir hacerse un hueco en Hollywood.

Más noticias sobre Catherine Zeta-Jones

- Globos de Oro 2018: Catherine Zeta-Jones, a punto de no llegar a la gala

- Globos de Oro 2018: Kirk Douglas reaparece s obre un escenario a sus 101 años

- La metamorfosis de Catherine Zeta Jones en imágenes

¿Sabías que Catherine Zeta-Jones es Libra? Consulta su horóscopo?