El pasado 29 de julio, se celebró, en el hotel Meliá Don Pepe de Marbella (Málaga), la séptima edición de la gala de la Fundación Global Gift, institución que lidera María Bravo. Este año el Global gift Philanthropist, un galardón concedido, en años anteriores, a personajes tan relevantes, como David Beckham o Ricky Martin, se le entregó a Luis Fonsi, un hombre muy comprometido. Tuvimos ocasión de charlar con Luis y con María minutos antes de pisar la alfombra roja y llama la atención el grado de complicidad que tienen.

Corazón ¿Desde cuándo se conocen?

Luis Fonsi Nos conocimos el año pasado en un evento en Dubai. Nos conectó un amigo que tenemos en común, compatriota, actor y un ser humano con un gran corazón, Amaury Nolasco. Yo ya había oído hablar de Global Gift, por supuesto, pero donde pudimos comenzar a unir fuerzas fue allí. Ha sido muy bonito conocer todas las cosas hermosas que realiza esta fundación y lo más interesante: todo lo que queda por hacer.

C. Y, ¿hubo flechazo?

María Bravo Totalmente (Risas). Amaury es uno de nuestros embajadores y, conversando con él de personas de su tierra que fueran, además de gente con talento, seres humanos especiales, me habló de su hermano Fonsi. Allí, en Dubai tuvimos la oportunidad de conocernos, de conversar y de unir nuestras fuerzas. Imagínate, hablar allí de un proyecto que había en Puerto Rico, de otro proyecto, nacido en Marbella… Estábamos uniendo continentes hacia un fin común: ayudar a personas que lo necesitan.

C. Tuvieron ocasión de viajar hace poco a Vietnam para llevar artículos de primera necesidad a un orfanato: Quang Chan en Da Nang. ¿Cómo fue la experiencia Luis?

L.F. Fue bonito poder compartir con ellos esa energía que hace que no importe el idioma que uno hable. Nos comunicábamos a través de un abrazo. Se podía respirar el amor y las ganas que tenían ellos de dar afecto y la falta que tenían de recibirlo. Compartimos algo tan simple como unos balones. No sabes lo mucho que disfrutamos todos.

C. Para María fue la tercera vez…

M.V. Sí, yo ya había estado antes. Había 22 niñitos, 22 angelitos, que te querías llevar a casa. Donamos un dinero para que ellos pudieran tener lo básico: leche, almohadas, colchones, camas…

C. Y, ¿cómo se vuelve de allí?

M.V. Con las baterías cargadas, porque estos niños lo que más necesitan es eso, amor.

L.F. Para mí fue una experiencia muy hermosa, porque estamos en el otro lado del mundo y, aunque sepas que eso existe, estar ahí, físicamente, en un orfanato y conocer su día a día… ¿Cómo explicarte? eso te toca y no puedes dejar de pensar ¡qué lástima que estos niños estén aquí! Por no hablarte de esas historias que te cuentan, de madres que dan a luz y dejan a sus hijos. Es inevitable pensar que somos unos privilegiados. Pones todo en perspectiva, pero a la vez sales alegre, porque dices: «¿Sabes qué? Hoy, yo regalé un poquito de amor a alguien y ellos me regalaron mucho amor a mí». Es un proceso bonito: el de dar y recibir.

C. María, cuéntenos, ¿para qué se creó Global Gift?

M.V. Nació para ayudar. Así de simple y poco complicado, porque significa, sencillamente, tener la voluntad de ayudar a personas que lo necesitan, porque somos muy afortunados, disfrutamos de privilegios que no tienen otros. Para mí, que no he podido tener hijos, esta es una forma de ser madre. Se me llena el corazón de alegría.

C. Cuando echa la vista atrás, ¿qué ve? ¿qué han conseguido?

M.V. La verdad es que yo no miro mucho hacia atrás, ni hacia adelante. Miro el momento y eso es lo que de verdad me importa. Intento que cada instante sea el más feliz posible para los que me rodean. Intento ser buena persona, querer y ser querida.

C. Luis, portorriqueño, sabe de solidaridad y pudo comprobarlo con la ayuda que recibió su país tras el huracán María. Empezando por él mismo, porque le vimos ayudar a los damnificados por el huracán. Allí acudió con su camión, con agua…

L.F. Fue un momento extremadamente difícil. Yo no vivo allí. Nací y crecí en Puerto Rico, pero ahora vivo en los EE.UU. Eso lo hizo aún más agobiante. Lo peor fue la impotencia de no poder comunicarte con nadie durante los primeros días. Pero pasó algo muy bonito: hubo mucha unión de gente, no solo de allí, sino también de fuera que te ofrecía un avión, cajas de agua, comida… Personas que te decían: «Y yo, ¿cómo puedo ayudar?» En esos días aprendí mucho, hice muchos amigos y logramos hacer cosas muy bonitas. Yo llamé a conocidos a los que nunca acudo para pedir favores, pero sabiendo la situación que estábamos viviendo, y lo desesperados que estábamos, todo valía. Ricky Martin, Chayanne… Gente muy famosa de mi tierra, cantantes, deportistas… nos montamos en un avión, que llenamos de generadores, de medicinas… y visitamos distintos lugares para ayudar, sí, pero también para dar el mensaje de que estábamos allí e íbamos a salir adelante. A raíz de esto, monté mi propia Fundación: Luis Fonsi Foundation y, poco a poco, hemos comenzado a construir casas en La Perla.

C. El barrio de la Perla, tan querido para usted, porque fue donde rodó el vídeoclip de su tema más conocido: ‘Despacito’.

L.F. La Perla, ya de por sí es un barrio de bajos recursos, así que imagínate la ayuda que pueden llegar a necesitar después del huracán… Yo voy aprendiendo. María es una experta y gracias a Dios, estoy en una posición que puedo utilizar, porque he conocido a mucha gente importante y puedo unir fuerzas

C. ¿Cómo está ahora Puerto Rico? ¿Cómo está su gente?

L.F. Bien. Puerto Rico ha mejorado muchísimo. Obviamente, falta mucho por hacer, pero el ánimo está muy bien y el turismo, que es nuestra mejor medicina, mejor que nunca. Vamos a salir hacia delante, seguro.

C. ¿Qué significa el premio Global Gift Philantropist que va a recibir?

L.F. Es un privilegio. Me siento honrado y lo tomo como una gran responsabilidad y una oportunidad para seguir rodeándome de gente con corazones gigantes, gente que sonríe a la vida y que está aquí para contagiar cosas buenas. Ojalá pueda seguir ayudando, usando mi voz y todo lo que tenga a mano.

C. Es importante que cuando se está en primera línea se dé ejemplo de lo bueno que podemos hacer

L.F. La palabra ayudar es una palabra muy amplia.

C. A mí me gusta más decir: “Estar ahí para los demás”.

L.F. Sí, porque una cosa es sacar la chequera, dar un dinero y decir: «Ayudé» y otra muy distinta es ir, crear consciencia y juntarnos para hacer cosas.

C. María, ¿cuál es el siguiente proyecto que va a acometer la Fundación Global Gift?

M.V. Ahora mismo estamos en nueve países. El proyecto a medio-largo plazo es poder tener una casa Global Gift como la que construimos aquí en Marbella, en cada uno de esos países en los que tenemos presencia.

