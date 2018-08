3 ago 2018

Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón están esperando su cuarto hijo. Sin exclusiva de por medio, y a través de las redes sociales, era el duque de Anjou quien daba la noticia, acompañada por una original foto de sus tres hijos y de una camiseta que solo tenía un dato. 2019, fecha en la que nacerá el nuevo miembro del clan. «Mi querida mujer, María Margarita, y yo tenemos el placer de anunciaros que vamos a ser padres por cuarta vez. Estamos muy ilusionados con la llegada de un nuevo miembro a la familia y le damos gracias a Dios por darnos este regalo», escribía junto a la imagen.

Corazón se puso en contacto con Margarita quien nos confirmó que el embarazo los ha colmado de dicha: “Estamos súper súper felices. Ha sido una sorpresa para ambos. Una maravillosa sorpresa”señala la futura mamá, rebosante de felicidad.

Y es que este nuevo miembro de la familia Borbon-Vargas vendría a completar el cuarteto. La pareja tiene tres hijos: Eugenia, la mayor con 11 años; los gemelos Luis y Alfonso de ocho años y ahora llega un nuevo bebé que será el quinto nieto de Carmen Martínez Bordiu quien en conversación con este medio nos confesó cómo había recibido la buena nueva: «Estoy Feliz. Me enteré hace un mes por Luis Alfonso. Aún no me han dicho el sexo, pero me da igual. Solo espero que llegue sano».

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas contrajeron matrimonio el 6 de noviembre de 2004 en la República Dominicana en una espectacular boda de cuánto de hadas, que unía el poder económico de una las familias más poderosas de Venezuela, país de origen de Margarita, con el glamour de la realeza y siempre se les ha considerado como una de las parejas más estables del panorama rosa..

Durante los próximos meses mientras el hijo de Carmen Madrinez Bordiu continuará con trabajo en el banco, propiedad su suegro y que lo obliga a hacer varios viajes al año a Venezuela y Panamá, y en otros negocios que tiene en Madrid.

Volcada con los más pequeños

Margarita, por su parte seguirá ejerciendo como madrina de honor de la Fundación Querer, que pretende educar de forma especializada a niños con enfermedades neurológicas y a descubrir que les ocurre en sus cerebros. La duquesa de Anjou ha estado desde el principio muy involucrada con este proyecto, hasta el punto de que el pasado mes de Mayo, presentó una chaqueta, diseñada diseñada por ella en colaboración con la firma The Extreme Collection de Edición Limitada de 20 unidades, para recaudar fondos para la Investigación de estas enfermedades.

Este mismo día se presentaba por segundo año consecutivo la Camiseta solidaria de la marca. Y es que como ella mismo señalaba hace unos meses a Corazón, «cuando tienes hijos te das cuenta de lo importante que es la salud de los tuyos. Cualquier ayuda es poca». Por eso, Margarita siempre apoya todos los proyectos que estén enfocados en los niños. De hecho, todos los años podemos verla en un stand en el rastrillo Nuevo Futuro que preside la Infanta Pilar.

Según ha podido saber esta revista, la esposa de Luis Alfonso podría estar rozando de los tres meses de embarazo, y aunque no dicen si será niño o niña, su deseo es que llegue con buena salud.

