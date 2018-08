3 ago 2018

"José Mota y yo no nos llevamos bien", asegura Millán Salcedo en una entrevista concedida al diario 'El Mundo'. El cómico acusa a su compañero de profesión de cierto "pirateo" existente con el humor de Martes y Trece.

"José Mota y yo no nos llevamos bien. No me quiero enfrentar a esta persona. Simplemente digo que hay que citar la fuente de procedencia. A nosotros cuando nos preguntaban por nuestros referentes, citábamos a Tip y Coll, a Gila... a nuestros maestros. Y hay otros que no nos citan. Pero José Mota lo has citado tú. Yo no lo quiero decir", explica en su entrevista.

Aunque no quiera enfrentarse a Mota, lo cierto es que Salcedo lanza un dardo envenenado al cómico y añade, respondiendo que si es mejor el humor de José Mota o el de Martes y Trece que "el original siempre es el mejor, ¿no?". No sabemos si el excomponente de Cruz y Raya querrá responder, pero suponemos que la acusación no le ha habrá hecho mucha gracia.

