3 ago 2018

Cruzar el charco. Eso es justo lo que se ha hecho Madonna (59) con su mudanza a Portugal. Se había especulado mucho acerca de los motivos que habían llevado a la actriz a dejar los Estados Unidos y poner rumbo a Europa. En una entrevista para la edición italiana de 'Vogue', ha confesado qué le llevó a tomar esa decisión.

"Creí que necesitábamos un cambio y quería estar lejos de América durante una temporada. Como ya sabréis, el país no está atravesando su mejor momento", declaró la actriz. Lo de hacer las maletas no es nuevo para ella, ya que durante mucho tiempo estuvo viviendo en la capital británica: "No es que marcharme suponga ninguna diferencia ni sea nuevo para mí. Ya viví en Londres durante diez años. Me gusta plantearme retos y asumir riesgos".

Uno de los motivos fundamentales para la mudanza fue el interés de su hijo David (12) por el mundo del fútbol. Según la propia Madonna, el niño fantasea con llegar a ser jugador profesional. ¿Le puede surgir un nuevo rival a Cristiano Ronaldo? La actriz ya ha fichado las mejores academias y entrenadores para que se forme, ya que piensa que el nivel del fútbol europeo es mucho superior al norteamericano: "Comprendí lo frustrante que era para él y me pareció que era el momento de hacerlo".

Además de Lisboa, contempló otros destinos opciones para mudarse como Turín y Barcelona, por su peso futbolístico. Aunque la capital portuguesa "era la mejor opción en todos los aspectos". Su hijo juega actualmente en las categorías inferiores del Benfica. A punto de cumplir los 60 este mes de agosto, lo único que espera de ellos es que sean "seres humanos cariñosos, compasivos y responsables".

