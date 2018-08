4 ago 2018

Han pasado solo pocos días desde que Alice Campello y Álvaro Morata dieran la bienvenida a sus gemelos, Leonardo y Alessandro, tras una larga espera. La pareja se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida.

Fue el pasado 29 de julio cuando los bebés llegaron al mundo en Venecia y ahora la influencer ha compartido orgullosa su primer paseo. "Primer paseo. Si me he recuperado así de rápido es también gracias a la doctora Christine Papadakis, a la que doy la que agradezco de todo corazón las atenciones que me ha dado junto al hospital Dell’Angelo di Mestre", ha escrito, mostrando una rápida recuperación pocos días después de haber dado a luz.

Pero no es la única alegría de la pareja. Su perrita Nella ha dado a luz a cinco cachorros que también ha celebrado en su cuenta de Instagram: "No he tenido tiempo de convertirme en madre que Nella ya me ha convertido en abuela", ha escrito junto a la tierna imagen.

Una publicación compartida de ALICE (@alicecampello) el 2 Ago, 2018 a las 1:50 PDT

