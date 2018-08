7 ago 2018

Compartir en google plus

¿Quién no ha soñado alguna vez con ser una Spice Girl por un día? Al menos los niños y niñas de medio mundo soñaban con serlo en aquellos años 90. Pues lo cierto es que Blake Libely llevó ese sueño en su adolescencia un paso más allá, algo que hemos podido comprobar a través de Instagram.

Esta vez no se trata de ninguna de las bromas, que acostumbra a compartir a través de las redes sociales, sino que se trata de una foto verídica de uno de los momentos claves de su infancia.

Una fotografía en la que la actriz aparece disfrazada de una de sus 'Spice Girls' favoritas, Emma Bunton (más conocida como Baby Spice).

Una imagen en la que Blake Libely escribe: "Pretendiendo ser alguien... desde 1997 (Gracias @briaaamadrid por la foto de nosotras en el concierto de las Spice Girls. Lo siento, te engañé para que pensaras que era Emma Bunton", bromea.

Lo que la actriz seguro no imaginaba es que la propia Emma Bunton vería la foto y comentaría: "Qué mona. Lo petas con esas coletas". Algo a lo que Blake Lively respondió emocionada: "Estoy oficialmente [muerta]. Siempre me inclinaré ante ti. No puedo creer que sepas quien soy. Esto nunca volverá a ser normal".

La fotografía y la intervención de Emma Bunton ha dejado sin palabras a los fans de la actriz. Tanto es así que la publicación ha revolucionado literalmente las redes sociales alcanzando ya los más de 1.500.000 'me gusta' en Instagram. ¡Todo un éxito!

Más noticias relacionadas:

- Blake Lively borra todas sus fotos de Instagram y deja un misterioso mensaje en su biografía

- Queremos el bolso de Blake Lively

- Blake Lively y Dulceida se olvidan los pantalones en casa

¿Sabías que Blake Lively es Virgo? Consulta su horóscopo