Está atravesando una etapa de calma. Paula Echevarría cumple hoy, 7 de agosto, 41 años y lo hace en un buen momento tanto en lo profesional como en lo personal y también con muchos cambios en su vida, empezando por su mediático divorcio de David Bustamante y el inicio su relación sentimental con el jugador de fútbol Miguel Torres y siguiendo por sus proyectos profesionales.

Hace unas semanas se dejaba ver con el deportista en el concierto de Luis Miguel en Málaga dejando patente que lo que comenzó como una ilusión a finales del año pasado se ha ido consolidando con el tiempo. Tanto es así que Daniella, la hija que la actriz tuvo con David Bustamante y la persona más importante en la vida de la actriz, conoció a Torres hace unos meses y se han visto en varias ocasiones. Además, la propia actriz, de manera discreta, ha mostrado en Instagram que acuden juntos a sus reuniones de amigos.

Precisamente la red social ha sido el medio en el que Paula ha querido celebrar este aniversario. Lo ha hecho con una fotografía suya de cuando era niña y escribiendo junto a ella. “BIRTHDAY GIRL!!!!!! Queridos 41, espero que estéis a la altura de los anteriores! ¿Mi deseo? ¡Salud! Hoy brindaré por todas las personas que de alguna manera me acompañan cada día y hacen que mi vida sea más agradable... porque no hay nada mejor que tener buenos compañeros de viaje... LOVE YOU ALL”.

Y mientras su vida personal va viento en popa, en el plano profesional Echevarría también ha comenzado una nueva etapa. La asturiana firmó un contrato con Mediaset en septiembre del pasado año y no ha parado de trabajar desde entonces, primero rodando una película junto a Maribel Verdú y después con la grabación de la serie 'Uno de los nuestros', que terminó hace unas semanas.

Además la actriz prepara su mudanza. Según publican varios medios, Echevarría se estaría construyendo una casa a las afueras de Madrid, un chalet que sería su domicilio de soltera. Lo que aún no se sabe es cuando estará lista para que pueda trasladarse allí y cerrar un capítulo de su historia personal y comenzar otro nuevo.

