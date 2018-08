7 ago 2018 Hugo de lucas.

Las estadísticas advierten del peligro: el verano suele sentar mal a las relaciones. De hecho, septiembre es el mes con más solicitudes de divorcio. La fama no es ajena a los efectos de esta canícula perversa, lo que proporciona a la prensa un morboso contraste con la rutina de la felicidad vacacional. La más reciente hemeroteca lo confirma: solo tres días después del bautizo de su hijo, el 7 de julio, Chabelita y Alberto Isla reconocían de nuevo que ya no se aguantaban. A la vez, Mónica Naranjo y Óscar Tarruella anunciaban el final de sus 15 años de convivencia, los mismos que había transcurrido en la relación de Juana Acosta y Ernesto Alterio hasta que, en junio, admitieron que su amor ya no daba para más.

Sí, el estío es un viejo depredador de parejas moribundas, tal vez porque estas ya no conciben sus vacaciones con una compañía indeseada, o porque precisamente esa proximidad que supone el descanso compartido es el test definitivo de su fracaso. Andrés Velencoso optó por la separación anticipada tras explicar a Kylie Minogue, en julio de 2013, que habían vivido cinco años maravillosos, pero que sus caminos se alejaban. El modelo disfrutó del resto del verano junto a Úrsula Corberó mientras ella lloraba su ausencia.

En septiembre de ese mismo año, llegaron a los juzgados los papeles de divorcio de Richard Gere y Carey Lowell (14 años de matrimonio); de Clint Eastwood y Tina Ruiz (17 años unidos), y de Vincent Cassel y Monica Bellucci. En febrero, la actriz italiana había explicado a la revista 'Vanity Fair' el secreto de su supuesta felicidad conyugal: "Vincent y yo vivimos una vida completamente independiente el uno del otro. No estamos juntos todo el tiempo: sus amigos son suyos y los míos son otro asunto. Eso hace que lo nuestro funcione". Probablemente cometieron el error de romper la regla durante las vacaciones y no resistieron el esfuerzo.

Casas terminó con Valverde para iniciar una nueva relación.

La pauta de las rupturas estivales ha continuado en los sucesivos veranos. Seis meses sobrevivió el romance que Blanca Suárez y Dani Martín habían comenzado en febrero de 2014. El calor de agosto genera irritabilidad, de modo que no puede descartarse como agravante de la discusión que llevó a Blanca a sacar sus cosas del piso de Dani. El final de los cuatro años de relación de Mario Casas y María Valverde fue menos aparatoso, pero, posiblemente, más triste para la actriz. Las vacaciones de 2014 sirvieron a Mario para confirmar que su corazón iba por otros derroteros, en concreto por los de Berta Vázquez. Por fortuna para Natalia Verbeke, ella conoció a tiempo los gustos ‘poliamorosos’ de su prometido, el cocinero Jaime Renedo, al que dejó compuesto y sin novia tres días antes de su boda. En junio de ese año, Melanie Griffith pidió el divorcio a Antonio Banderas. Fue la consecuencia del desgaste de una convivencia de 18 años que no resistió ni un verano más.

Angelina Jolie y Brad Pitt rompieron su relación en el año 2016. pinit

Y los romances siguieron derritiéndose en el bochorno del siguiente estío. La temporada de 2015 se inició con la inesperada, pero cordial, separación de Nieves Álvarez y Marco Severini después de más de 20 años juntos, 12 de matrimonio y tres hijos en común. Casi a la vez, pasaban por el mismo trance Ben Affleck y Jennifer Garner. El divorcio de Gwen Stefani y Gavin Rossdale se resolvió por vía de urgencia ese agosto. "Nadie me creería si pudiese contar lo que realmente sucedió", reconocía semanas después la propia cantante en Cosmopolitan, poniendo en marcha el ventilador de las especulaciones: ¿encontró a Gavin con la niñera? ¿En realidad estaba en la cama con un hombre?

El verano nos trajo un sinfín de rupturas entre famosos

Aquel fue un año moderado si lo comparamos con los destrozos de 2016. Los malos humores estivales se llevaron por delante la empalagosa relación de Taylor Swift y Calvin Harris; el drama musical de Lady Gaga y Taylor Kinney, comprometidos cuatro meses antes; y el romance exprés de Hilary Swank y Rubén Torres. Aunque ninguna de esas decepciones fue tan fructífera para los medios como la deflagración del matrimonio de Alba Carrillo y Feliciano López .

Más fresco está el recuerdo del epílogo amoroso de Carolina Herrera y El Litri, o de Gonzalo Miró y Malú, sufridos hace un año. En las mismas fechas, Froilán disfrutaba de un efímero romance con Mar Torres. Sin embargo, tan larga experiencia en los estragos que el verano causa en los corazones no había preparado a nadie para el golpe que asestarían Angelina Jolie y Brad Pitt a los crédulos en la pareja perfecta.

