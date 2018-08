8 ago 2018

El amor se ha acabado. El actor Josh Duhamel anunció hace unos días que su relación con la actriz y cantante Eiza González había terminado. Fue en la salida de uno de los gimnasios donde el actor aclaró su estado civil a la prensa: "Si están buscando a Eiza, hemos terminado", explicó tajante el actor.

Aunque la pareja nunca había confirmado su relación amorosa en los medios, varias fotografías afirmaban que los dos estaban juntos. Sin embargo, la vida laboral habría sido una de las causas de su ruptura: "Sus respectivas dinámicas laborales y sus frenéticos ritmos de trabajo han jugado un papel muy importante en su decisión de seguir caminos separados. Habían puesto demasiada presión en su relación", aseguraron a la revista 'People' fuentes cercanas a la expareja.

Esta noticia ha sorprendido a sus seguidores que no se esperaban para nada esta ruptura tan inmediata: "La relación no ha dejado de ganar con cada día que pasa. Cuando están juntos, es evidente que entre ellos existe una conexión muy profunda. Son muy dulces y afectuosos el uno con el otro y no paran de reír. Es genial ver a Josh tan feliz", aseguraba, días antes, una fuente cercana al actor.

