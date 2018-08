8 ago 2018 ángeles villacastín

Laura Pamplona, estudió diseño, ha sido modelo, se dedica a la interpretación, la música —es cantante y letrista—... Hija de la actriz Amparo Pamplona, su carrera ha estado ligada al mundo de la televisión, interpretando papeles en las series: 'Aquí no hay quien viva' (Antena 3), 'Todos los hombres sois iguales' (Telecinco) y 'Los misterios de Laura' (TVE), todas ellas de gran éxito.

Hemos quedado con Laura en su casa, porque quería presentarnos a su gato, Bowie, pero ha sido imposible. Después de ofrecerle todo nuestro cariño, halagos y alguna chuche, Alberto, el fotógrafo, ha desistido y ha quedado en volver en otro momento en el que el felino estuviera más dispuesto a dejarse fotografiar. Al final, lo consiguió.

Corazón Laura, lo de Bowie, ¿es por David Bowie?

Laura Pamplona Si, es muy guapo, le pega mucho, tiene el mismo porte.

C. Lo de guapo, ¿le viene de raza? L.P. Es un Scottish Fold que, además de guapos, son muy peculiares. Elegimos esta raza porque son tranquilos y cariñosos. Hoy no, pero habitualmente no se nota que hay un gato en casa. Yo era muy reacia a los gatos, siempre he tenido perros, los felinos me daban respeto. No sé si es por la raza o porque es mi gato, pero me gusta mucho su independencia. Bowie me hace mucha compañía y, al mismo tiempo, vive su vida. Lo que yo apreciaba de los perros, también lo tienen los gatos. C. ¿Qué es lo que más le ha impresionado de Bowie? L.P. Mis amigos que tienen gatos coinciden en que detectan el estado de ánimo, las enfermedades… y es cierto. Mis hijos han estado con gripe este invierno y no se movía de su lado. Todo el mundo dice que son muy cuidadores. Él ha conseguido ser el protagonista de la casa, podemos estar todos más de media hora mirando lo que hace. Creo que lo sabe y lo fomenta.

"Me preocupaba que Bowie se cayera por la ventana"

C. Siendo primeriza en el mundo gatuno, ¿ha tenido que instruirse?

L.P. He leído mucho, le he preguntado al veterinario y a la gente que tiene gatos. Una de las cosas que más me preocupaba era que se cayera por la ventana. He seguido todos los consejos que me han dado.

C. Laura, en el terreno profesional, ¿en qué momento se encuentra?

L.P. Me debato entre ser actriz, cantante o autora. Escribo las canciones del grupo y Pedro, mi marido, las compone.

C. El grupo se llama Sweet Wasabi. ¿Qué tipo de música hacen?

L.P. Este proyecto nació en 2008, para hacer de todo: boleros, rock, música electrónica. El primer disco, Área de servicio, se editó en abril de 2009 con influencia de géneros como el jazz, los boleros, la bossa nova y el pop. En 2014, sacamos el segundo, Slim Gurú.

C. Creo que han sumado una nueva incorporación al grupo.

L.P. í, mi hijo Saúl. Es un genio, toca el piano, compone... Quiere ser director de cine y la música es el 50%.

"Mi madre siempre me ha apoyado"

C. Su hija Momó, ¿sigue la estela musical de la familia?

L.P. Ella dibuja de maravilla y, además, es contorsionista, toma clases de trapecio... Tiene unas actitudes físicas maravillosas.

C. ¿Le gustaría verla formando parte de El Circo del Sol?

L.P. De momento, lo que más le gusta es el dibujo y es a lo que se quiere dedicar.

C. Su madre, Amparo Pamplona, ¿apoya su faceta musical?

L.P. Mi madre siempre me ha apoyado mucho, incluso cuando decidí ser actriz, algo que no estaba previsto ni por ella ni por mí. Nunca pensé en serlo y mi madre se encargó de decirme que ni de coña. Es una profesión complicada para la autoestima. Hay que estar preparada a nivel mental. Si ya es difícil vivir, no te digo lo que supone en esta profesión.

C. ¿Cómo está el panorama musical?

L.P. La industria está cambiando mucho, el soporte sobre todo. Ya no se venden CDs. Todo se escucha in streaming. Creo que no es rentable para ninguna de las dos partes. He leído que Spotify casi no tiene beneficios.

C. ¿Cuáles son sus proyectos para este verano?

L.P. Estaremos del 8 al 12 de agosto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con Las Amazonas, que dirige Magüi Mira, y en la que trabajan también las actrices Silvia Abascal, Loles León y Olivia Molina, entre otros.

