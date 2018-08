8 ago 2018

Poco después de que se conociera que María Lapiedra y Gustavo González mantenían una relación secreta desde hacía ocho años, ella no tenía problema en reconocer que les encantaría ser padres. Ahora, ese deseo de la actriz podría estar cercano a cumplirse.

Ayer por la tarde, desde 'Sálvame' conectaban con 'Cazamariposas' y, desde allí, se aseguraba que María había vuelto de vacaciones y les había pedido acudir esa misma noche, porque tenía noticias que ofrecerles, a ellos y a la audiencia del programa de Divinity.

Por San Juan me quité el DIU y aún no me ha bajado la regla"

¿Qué era lo que tenía que contar? Pues que ya no están tomando precauciones y que se le está retrasando la menstruación. Vamos, que en estos momentos Lapiedra podría estar embarazada de su primer hijo al lado del fotógrafo.

"Por San Juan me quité el DIU y aún no me ha bajado la regla". Así comenzaba su relato María. "Puede ser por un tema hormonal al haberme quitado el DIU, pero tampoco estamos tomando precauciones", incidía con evidente emoción.

