Isabel Pantoja está exultante. Tras meses navegando entre incertidumbres y traiciones, cruza ahora un mar en calma. La fiesta en Cantora para celebrar su 62 cumpleaños sirvió para apagar los fuegos que permanecían vivos y que la distanciaban de su propia hija. Isa (22) —Chabelita ya es pasado— le pidió perdón. Lo hizo primero a través de una tercera persona que ejerció de mediadora y, posteriormente, frente a su madre. Se confirma así la información de esta revista que, en números anteriores, señaló cuáles eran las intenciones de la tonadillera.

Es cierto que el reencuentro se ha hecho esperar. La comunicación no es uno de los fuertes de Isa. En ocasiones, incluso, le cuesta expresar sus sentimientos, pero esta vez sí lo hizo. Isabel no dudó en conceder su perdón, sobre todo en lo relacionado con Alberto Isla (24). Isa acabó reconociendo que se había equivocado a la hora de darle una segunda oportunidad. No hicieron falta más palabras.

'Corazón' ha podido saber que el encuentro con su hija fue muy emotivo. Ambas lloraron y se fundieron en un abrazo que duró minutos. Explican con verdadera alegría que Isabel e Isa pudieron hablar, aunque tampoco de manera profunda, sobre aquello que les separó. La joven prometió cambiar. O, al menos, no seguir con su posición bélica contra todos. Ha decidido —al menos de momento— limitar sus intervenciones en la prensa. Pretende limar asperezas con su tío Agustín (55) y mostrar preocupación por el estado de salud de su abuela, doña Ana (87): "la niña parece haber tomado conciencia de lo grave que es poner en tela de juicio todo lo que ocurre en su familia, como lo del bautizo. ¿Alguien cree que para Isabel Pantoja fue fácil ese día?", manifiesta alguien que conoce bien lo sucedido. Y está en lo cierto. Pantoja derramó lágrimas de frustración el día en el que su nieto ‘favorito’ fue bautizado.

La fiesta del cumpleaños transcurrió de forma distendida. No comieron macarrones como se ha contado. El catering, cocinado en su mayoría por la cumpleañera, fue algo más elaborado. Tampoco hubo prohibiciones ni clausura. Me aseguran que nadie impidió que usaran sus teléfonos móviles. Solo Anabel (32), consciente de dónde trabaja, esgrimió la excusa en televisión para librarse de que alguien le pidiera emitir fotografías de la fiesta. Tan felices y tranquilos estuvieron, que incluso Kiko Rivera (34) subió una fotografía junto a su madre en paños piscineros. Una imagen que, por cierto, sirve para ver la impactante delgadez de la tonadillera.

Los fanes de Isabel Pantoja están de enhorabuena. La cantante ultima los detalles de su reaparición que se producirá "pasado el verano". No es solo una intención. Las negociaciones están en marcha y ella, como siempre, maneja la batuta de las necesidades. El entorno de la cantante asegura a 'Corazón' que, aunque todavía no hay fechas cerradas, su rentreé se producirá antes de que el otoño tiña las calles de hojas. Isabel está pletórica y entusiasmada. Tiene muchas ganas de reencontrarse con ese público que le ha acompañado incluso en los peores momentos. Quiere agradecerles el apoyo de la mejor manera. No descarta, además, intentar recuperar algunos de los conciertos que no pudo celebrar en las Américas ni tampoco hacer una pequeña gira de teatros españoles, como en su día también hizo el genuino Raphael.

También en noviembre se iniciarán, como avanzó 'Corazón', las grabaciones de su biopic. No es cierto que sean nueve los capítulos firmados, sino trece. Tampoco que Isabel haya censurado momentos de su vida. Se ceñirá a la realidad. Tiempo al tiempo.

