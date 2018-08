12 ago 2018 carlos gonzález

En 2016 le concedieron la nacionalidad rusa y ahora le han dado un cargo: "enviado especial de la cancillería para cuestiones relacionadas con los contactos culturales entre Rusia y EE.UU.". O sea, como un embajador. Y méritos, desde luego, no le faltan al actor y experto en artes marciales. Al menos en lo que peloteo a Putin se refiere. "Es uno de los grandes líderes del mundo", ha dicho de él. O peor todavía: "Me gustaría considerarle mi hermano".

Al margen de eso, el resto no puede ser más siniestro. Empezando por las múltiples acusaciones de acoso sexual que pesan sobre él y que se remontan a casi 30 años atrás.

Se aseguró de que yo veía el arma. No sé cómo pude salir de esa habitación" Julianna margulies

Entre las que han tenido la mala suerte de cruzarse en su camino está Julianna Margulies. Con solo 23 años, una directora de casting la citó en una habitación de hotel. Al llegar se encontró a Seagal solo. Y a su pistola: "Se aseguró de que yo veía el arma, nunca había visto una de verdad. No sé cómo pude salir de esa habitación de hotel".

También Portia de Rossi, conocida por Ally McBeal, huyó de sus garras: "Dijo lo importante que era que tuviéramos química fuera de la pantalla, se me sentó encima y se desabrochó los pantalones. Salí corriendo".

Katherine Heigl o la modelo de Playboy Jenny McCarthy han contado experiencias similares.

Las mujeres en la vida de Seagal

Cuando en 2010 salieron a la luz algunas acusaciones, su tercera mujer, Kelly LeBrock, aseguró que no le sorprendían e incluso fue más lejos: "Durante toda mi vida he sido violada constantemente y han abusado de mí". Al preguntarle si se refería a su ex, dijo: "Tuve una vida antes de Steve Seagal y una después. Pero, él es una parte de mi vida".

Seagal antes había estado casado con la japonesa Miyako Fujitani y, seis años después, le dio el 'sí, quiero' a la actriz Adrienne Larussa (70). El problema es que él ni siquiera se había preocupado por disolver su anterior matrimonio. "Creía que se había divorciado en México", dijo su representante para justificar la bigamia y la segunda unión quedó anulada.

Una lesión accidental

Aunque, hay otras víctimas. Como Sean Connery, que tuvo la mala idea de contratarle cuando el otro aún no había triunfado en el cine, para que le diera unas lecciones de artes marciales para su papel en Nunca digas nunca jamás. El resultado fue que le rompió la muñeca de manera accidental y el escocés nunca se recuperó de la lesión.

Peor suerte corrieron los animales de un granjero. Una noche de 2011 vio como el actor, subido a un tanque y armado, irrumpía en su propiedad. Todo formaba parte del 'reality' que grababa y acabó con una masacre animal.

Como suele decirse, a cada cerdo le llega su San Martín y, en su caso, la lección llegó de Jean-Claude Van Damme. Coincidieron en casa de Sylvester Stallone. Seagal retó al belga y Van Damme le dijo que le esperaba en el jardín. El ahora embajador huyó de la fiesta.

