13 ago 2018

Los Pataky-Hemsworth están de celebración. El pasado sábado 11, Chris Hemsworth cumplía 35 años acompañado por su mujer Elsa y sus hijos India, Tristán y Sasha. Como viene siendo habitual en la pareja, los actores decidieron compartir en sus redes sociales una foto del acontecimiento familiar acompañada de la anécdota de la celebración que pudo acabar en tragedia.

El 'gracioso' suceso tu lugar con su hijo Tristán, tal y como narró el intérprete: "Inmediatamente después de tomar esta foto, mi hijo me atacó violentamente por detrás (como consecuencia de su entrenamiento ninja) y me golpeó la cara con las velas encendidas. Ahora podré interpretar a Deadpool si Ryan Reynolds renuncia. Un descuido que no ha hecho sino que el intérprete haya vivido el mejor cumpleaños de su vida -tal y como ha escrito-.

En la fotografía que subió Hemsworth, aparecía junto a Pataky, quien colgó en su perfil una foto felicitando a su marido. "Felicidades al mayor de mis niños. Te amo con locura. Seamos siempre niños", le deseaba la actriz, en una graciosa foto donde aparecen con gafas de sol sacando la lengua ella y con gorro de explorador el

Su mujer y amigos no ha sido la única en felicitarle. Su hermano Liam aprovechó su felicitación para recordar una anécdota de su infancia: "Feliz cumpleaños Chris Hemsworth. Recuerdo que la primera vez que te lancé un cuchillo a la cabeza, esa mirada de puro miedo apareció en tus ojos. Has recorrido un largo camino desde ese niño asustado... orgulloso de ti. Eres mi héroe. Te amo montones y montones", afirmaba.

