14 ago 2018

Después de la tormenta siempre llega la calma. Aurah Ruiz está disfrutando de su hijo Nyan, fruto de su relación con el futbolista Jesé Rodríguez, en las islas canarias. La expareja ha pasado por momentos muy difíciles debido a la grave enfermedad del bebé.

Nyan tuvo que estar, desde su nacimiento, casi un año ingresado en un hospital. ¿Por qué?. La respuesta la ha dado en sus redes sociales la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Aunque no ha desvelado el nombre concreto de dicha enfermedad, sí que ha querido especificar de qué se trata realmente: "Todos me preguntáis qué le pasa a Nyan. Esta máquina marca cada 10 minutos los valores de azúcar en sangre, por medio de un sensor que tiene conectado en su pierna. Aquí son las 4.00 am y marca bajo, eso significa peligro. A veces los valores del sensor son erróneos y hay que comprobar siempre pinchando a Nyan en los dedos de sus pies", explicaba Aurah Ruiz con una foto en su cuenta de Instagram.

Aurah Ruiz comparte con sus seguidores la enfermedad de su hijo Nyan.

"Debo estar atenta siempre. Una atención 24 horas para socorrer esas bajadas de azúcar severas (hiploglucemias). Su enfermedad es mucho más compleja, mucho más grave. Una enfermedad sin cura y que vive y vivirá siempre con nosotros", concluía.

Aurah Ruiz acude todos los días a hospital junto a su hijo.

