14 ago 2018

La Revolución Frances ha vuelto. O al menos eso parece tras el enfrentamiento de la actriz Brigitte Bardot contra el ministro de ecología francés Nicolas Hulot. Ambos son unos activistas y ecologistas declarados aunque nunca se han llevado bien. La actriz fue recibida el 24 de julio por Macron en el Elíseo para tratar la política animal del presidente; un encuentro 'positivo' y del que saió “llena de esperanza e impaciencia".

Bardot tilda de 'cobarde de primera categoría' y el ministro de 'demagoga'. Ninguno se ha retractado de sus palabras. “Él, que es un ministro, actúa como si no tuviera poder alguno. Es un cobarde de primera categoría. Un indeciso. Un tipo que no sirve para nada”, ha afirmado Bardot pidiendo su dimisión. La intérprete cuenta que el ministro le contactó.: “Este domingo 12 de agosto me despertó una llamada telefónica a las 10 de la mañana de un Nicolas Hulot rabioso que me trató de cobarde, de meliflua ante el presidente y que me confesó que sus expedientes estaban bloqueados por el Elíseo y que no podía hacer nada", relata Bardot, quien asegura que le colgó por el tono tenso del ministro.

Coup de fil de Nicolas Hulot, ce dimanche 12 août... pic.twitter.com/fkKWpyXzzM — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) 12 de agosto de 2018

Hublot ratificó que le había llamado y que le sentó mal que le colgase: "De qué lado queda la cobardía cuando se insulta desde la distancia, tranquilamente desde su propiedad (en Saint-Tropez) y se hace demagogia sobre los animales?”, se preguntaba. “No soporto más a los demagogos de cualquier calaña”, contó ante los micrófonos de la radio. “No dudo de que ella haya trabajado mucho (en la causa animal) pero debe dejar de dar consejos a distancia". Y advierte: “No utilizo a los medios para abrir mis úlceras. Pero si ella funciona así, me va a encontrar sobre el terreno”.

